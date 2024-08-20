Прямой путь на Павлоград: нардепка предупредила об опасности в случае потери Покровска

Безуглая утверждает, что ни одного оборудования административной границы Донецкой области не сделано.

Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что оккупация Покровска Донецкой области может быть делом ближайшего будущего.

О тяжелой ситуации в Донецкой области нардепка написала в Facebook.

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"Наши подразделения выводят оттуда (из Донецкой области – Ред.), покидая целые полосы фронта на произвол судьбы, боеприпасы не добавляют, россияне проходят через пустые фортификации. В таких обстоятельствах оккупация Покровска – дело ближайшего будущего, а Торецк завершает свои последние дни. Выглядит так, будто мы отдаем Донбасс — театр боевых действий одиннадцатый год войны, землю, на которой тысячи украинцев положили свою жизнь за Украину", — пишет Безуглая.

Нардепка отметила, что в случае падения Покровска под опасностью окажется город Павлоград Днепропетровской области, а в случае падения Торецка – Краматорская агломерация и дальше Харьковская область.

"За Покровском – прямая дорога на Павлоград, где нет никаких фортификаций вообще, дальше – Днепр. За Торецком – Краматорская агломерация, а дальше – Харьковская область", – говорит она.

Безуглая утверждает, что никакого оборудования административной границы Донецкой области не сделано. Также она в который раз подвергла критике главкома ВСУ Сырского.

"Главнокомандующий ВС Украины выводит войну на некий новый уровень маневров времен Второй мировой, где ставки идут на потерю или получение целых регионов, но какая цена и какие перспективы? Уверена, что нет четких ответов и у него. Игра на "пан или пропал". Неожиданности не завершились...", – добавила депутат.

Ранее исполняющий обязанности Мирноградской городской военной администрации Юрий Третяк заявил, что на эвакуацию у Покровска еще есть две недели, а у Мирнограда остаются считанные дни.

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