Прямой удар по Путину: СБУ "поджарила" нефтяные станции, которые питали топливом Москву

Атака на «Второво» и «Лобково»

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СБУ поразила нефтяные станции, которые снабжают Москву топливом. Бойцы «Альфы» СБУ выполнили задания президента Украины и поразили нефтеперекачивающие станции «Второво» и «Лобково» во Владимирской области РФ.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

СБУ атаковала нефтяные станции «Второво» и «Лобково»

Служба безопасности Украины атаковала нефтеперекачивающие станции, обеспечивающие горючим Москву. Спецназовцы Центра спецопераций «А» СБУ поразили две нефтеперекачивающие станции в рамках стратегических задач, определенных президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Расстояние до нефтяных станций составило около 700 километров.

Эти станции играют ключевую роль в российской логистике: они обеспечивают транспортировку дизельного топлива в Московский кольцевой нефтепродуктопровод, а также перекачивают нефтепродукты на экспорт в Балтийское море, в частности через порт Приморск.

Российские местные власти уже признали пожары на двух объектах после налета дронов. Кроме того спутниковые системы мониторинга NASA зафиксировали масштабные пожары в районах обеих станций.

Поражение этих предприятий имеет стратегическое значение, поскольку они являются критическими узлами топливной системы РФ. Сбой в их работе спровоцирует усложненные поставки энергоресурсов в промышленные регионы и военным объектам РФ.

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Также экономический и ресурсный потенциал Кремля будет падать еще больше.

Атаки на российские НПЗ: последние новости

Напомним, в ночь на 10 июня территорию России массированно атаковали беспилотники. Это повлекло за собой мощные взрывы и введение режима ракетной опасности в Уральском федеральном округе.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на подлете в столицу было сбито около десяти целей, а из-за угрозы ударов ограничения на работу вводились в аэропортах Ижевска, Перми, Казани, Саратова, Самары и Нижнего Новгорода.

Украинские Силы обороны нанесли удары дронами по заводу ВНИИР-Прогресс в Чебоксарах. Также под удар попал Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самаре, расположенный в более чем 900 км от линии фронта.

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Кроме того, в результате ночной атаки БпЛА возникли пожары во Владимирской области. Губернатор региона Александр Авдеев подтвердил возгорание на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах.

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