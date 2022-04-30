Пряталась в коридоре: единственную жертву ракетного удара в Киеве помогли найти коллеги-журналисты

После ракетного обстрела столицы задержали двух вероятных корректировщиков, а улицу возле дома перекрыли, потому что неизвестно, как дальше выстоит сооружение, имеющее конструктивные повреждения.

Эпицентр взрыва был на втором этаже, где жила наша коллега — бывшая ТСНовка, а затем — погибшая журналистка радио "Свобода" Вера Гирич. Также пострадали 10 человек, среди них мужчина 33 лет, который имеет сложную травму ноги. Это был первый день, когда он вернулся в столицу после полномасштабного вторжения, говорится в ТСН.

Спасатели к утру после обстрела нашли под обломками бетона тело женщины. Эта погибшая – Вера Гирич, которая более 10 лет была продюсером ТСН, а в последнее время работала на «Радио Свобода». Друзья и коллеги уже знали, что ракета попала в ее дом, однако она не была среди раненых, не было и официальных сообщений о погибших, однако телефон Веры упорно не отвечал.

«Я набрала раз десять. Тот факт, что не берут трубку, он не приятен очень. Вера настолько человек ответственный и дружественный он не может не перезвонить», — говорит подруга и коллега Олеся.

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Как только закончился комендантский час, коллеги Веры утром приехали в дом. Верина квартира была на втором этаже, ракета напрямую попала в ее дом. Всю ночь ее телефон был на связи, поэтому коллеги попросили спасателей обследовать именно этаж, где жила Вера. Ее нашли в коридоре под обломками стен. Вера туда выходила во время воздушных тревог. Она вернулась в Киев, как только отошли русские войска. Торопилась в Немишаево, где в оккупации месяц выживали ее родители. Папа и мама, которым за 80, хотела забрать к себе в Киев в свою новую квартиру, но они не согласились.

Вера была не только продюсером, она работала переводчиком. Многие герои голливудских фильмов заговорили на украинском благодаря ей. Все, кто знал Веру Гирич близко, говорят, ее невозможно было не любить.

Во время последнего ракетного удара по столице пострадали 10 человек, четверо госпитализированы. Самые тяжелые травмы у Игоря. "Ракета прилетела метров 5 от меня, еще секунд 10-15 и второй прилет, и я понимаю, что меня завалило полностью, что я не могу вылезти", — говорит Игорь.

Он возвращался с работы, шел по улице, его засыпало обломками бетонной стены. Он только что вернулся в Киев – это был первый рабочий в барбершопе после полномасштабного российского вторжения.

У 33-летнего Игоря иссечено лицо, зашита губа и лоб. Ампутированная фаланга пальца на руке и сложный перелом ноги, которую еще будут оперировать.

После ракетного обстрела столицы задержали двух вероятных корректировщиков

Движение по улице, где травмировался Игорь, запрещено. «Будем перекрывать дорогу, потому что неизвестно, как дом себя поведет в дальнейшем. Улица будет непроездной, только для спецтехники», — говорят спасатели.

Этот дом недавно построили. Семья Оксаны производила ремонт и собиралась переехать в свою новую квартиру. «Решили осуществить свою мечту жить в хорошем месте поближе к центру», – рассказывает женщина.

Люди выгребают обломки стекла из своих квартир. На первых этажах разгребают завалы офисы. Комиссия должна обследовать этот дом и дать вывод, пригоден ли он для восстановления. Разрушен первый и второй этажи, повреждены опорные конструкции. Спасатели выносят обломки крылатой ракеты. Это оружие россияне использовали против украинцев, которые вечером вернулись домой, занимались своими обычными делами и просто хотели жить.

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