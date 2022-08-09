Прятались среди жилых домов: танкисты ВСУ ликвидировали оккупантов и уничтожили их боеприпасы

Украинские танкисты на юге продолжают ликвидировать оккупантов.
Захватчики спрятали свою технику и боеприпасы среди жилых домов, однако ВСУ обнаружили их позиции.
Об этом сообщает ОК "Юг".
"Танкисты из 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода отлично отработали по скрытому противнику. У оккупантов минус БМП-3, боекомплект и личный состав", — говорится в сообщении.
Также ОК "Юг" опубликовал видео уничтожения россиян и их техники.
Напомним, ВСУ отныне достают в Геническ и заставляют оккупантов нервничать.
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