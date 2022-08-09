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Прятались среди жилых домов: танкисты ВСУ ликвидировали оккупантов и уничтожили их боеприпасы

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Прятались среди жилых домов: танкисты ВСУ ликвидировали оккупантов и уничтожили их боеприпасы

Фото: скриншот с видео

Украинские танкисты на юге продолжают ликвидировать оккупантов.

Захватчики спрятали свою технику и боеприпасы среди жилых домов, однако ВСУ обнаружили их позиции.

Об этом сообщает ОК "Юг".

"Танкисты из 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода отлично отработали по скрытому противнику. У оккупантов минус БМП-3, боекомплект и личный состав", — говорится в сообщении.

Также ОК "Юг" опубликовал видео уничтожения россиян и их техники.

Напомним, ВСУ отныне достают в Геническ и заставляют оккупантов нервничать.

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