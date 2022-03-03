Прятались в подвалах: четырех оккупантов, штурмовавших город Счастье, арестовали

В 2014 году они вступили в ряды оккупационных войск.

Вблизи Счастья (Луганская область) украинские военные уничтожили технику оккупантов и часть экипажей. Также в одном из подвалов города обнаружили четырех скрывавшихся боевиков.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

В настоящее время их арестовали и объявили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участии в деятельности незаконных вооруженных формирований, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям (ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 УК Украины).

Все четверо оказались жителями временно оккупированных территорий Луганской области.

В 2014 году они вступили в ряды оккупационных войск и служили механиками-водителями и операторами-наводчиками БМП в одном из батальонов.

Ранее глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай обратился за помощью к Красному Кресту в связи с ситуацией в городах Счастье и Станица Луганска.