"Прятки": в Минобороны тонко подкололи врага после ударов по мостам на Херсонщине

В ведомстве пошутили, что в Чонгаре и под Геническом россияне "наконец-то нашли" украинские самолеты и ракеты Storm Shadow.

В Минобороны Украины подкололи российских оккупантов по поводу ударов по мостам в Чонгаре и Геническе 6 августа, которые были нанесены после вражеской атаки по аэродрому в Хмельницкой области.

Об этом свидетельствует сообщение украинского оборонного ведомства в Сети.

"Прятки. Прошлой ночью (на 6 августа – ред.) десятки российских ракет и "Шахедов" искали на аэродромах украинские самолеты и ракеты Storm Shadow. Но только сегодня в Чонгаре и под Геническим россияне наконец-то их нашли", – говорится в лаконичном сообщении.

Также читайте Удары по мостам на Херсонщине: Гуменюк сообщила о трудностях у врага с резервами и ресурсами

К своему сообщению в Минобороны добавили фото с последствиями удара по мостам в Херсонской области, по которым российские войска ранее поставляли свои ресурсы. А также выложили снимок с президентом Владимиром Зеленским, который ставит свою подпись на одном из украинских самолетов. В частности, глава государства написал "Слава Украине".

Сообщение Минобороны Украины после ударов по мостам в Чонгаре и Геническе/Скриншот

Напомним, российские захватчики атаковали Хмельницкую область 6 августа, после чего спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что "именно аэродром Староконстантинова не дает покоя нашим врагам". Игнат также анонсировал, что украинские пилоты покажут оккупантам, "где раки зимуют".

Впоследствии в тот же день Силы обороны Украины нанесли ракетные удары по автомобильным мостам в оккупированном Геническе и Чонгаре, после которых российские коллаборанты заныли о "прилетах". Эти мосты были ключевыми для снабжения врагом его резервов и ресурсов из оккупированного Крыма на другие территории юга Украины.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Разбитые мосты в Крым, угроза в море и вероятность новой ракетной атаки"

Читайте также: