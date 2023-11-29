Воздушные силы призывают не говорить, что РФ накопила "невероятное количество" ракет: почему

.В прошлом году оккупанты имели больше ракет.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат призвал не говорить, что Российская Федерация накопила невероятное количество ракет для ударов по украинской инфраструктуре.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

По его словам, 900 ракеты, по оценкам накопившие россияне, — это не "невероятное количество".

"Это примерно вдвое меньше, чем было в прошлом году. Интенсивность ракетных атак в прошлом отопительном сезоне была очень высокой. Дронов будет больше в этот раз", – заявил спикер Воздушных сил.

К слову, украинское ГУР считает, что РФ может производить ежемесячно 100 ракет. Поскольку уже несколько месяцев не было больших ударов, как летом, то, вероятно, оккупанты могли собрать около 900 ракет.

Напомним, украинская разведка считает, что РФ по состоянию на сегодняшний день имеет около 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня. Оккупантам не удалось восстановить свои ракетные запасы накануне зимы, несмотря на увеличение темпов производства.

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