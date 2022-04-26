Псевдоэвакуация: российские спецслужбы распространяют фейки от имени СБУ о Приднестровье

ФСБ России взяла курс на расшатывание ситуации в так называемой Приднестровской республике.
Об этом свидетельствуют не только взрывы на территории, но и информационные сообщения.
Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.
Как сообщается, в разных телеграм-каналах, от имени СБУ пропагандисты РФ распространяют сообщения о вроде бы эвакуации "граждан Приднестровской республики". Причиной для этого якобы могут стать артобстрелы со стороны Украины.
"Призываем никоим образом не верить этому бреду и понимать, что у всех жителей так называемой ПМР, да и всей Европы в целом, есть одна главная угроза — рф, которая из-за неадекватных действий своего руководства готова устроить любые провокации", — отметили в пресс-службе СБУ.
Напомним, что в Молдове назвали ситуацию в Приднестровье внутренним противостоянием, а Украина не исключает оттуда наступления.
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