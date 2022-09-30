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Псевдореферендум не остановил контрнаступление ВСУ в Херсонской области — Гуменюк

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Псевдореферендум не остановил контрнаступление ВСУ в Херсонской области — Гуменюк

Фото: Associated Press

Украинские подразделения существенно продвигаются на херсонском направлении.

Проведение фейковых "референдумов" во временно оккупированных Херсонской и Запорожской областях не остановило продвижение украинских войск на юге.

Об этом в эфире национального телемарафона заявила представитель прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По словам спикера, в последние дни ВСУ существенно продвигаются, в частности на херсонском направлении. В то же время оккупационные власти в захваченном регионе полностью растеряны из-за этого.

"Они (оккупанты – ред.) не совсем понимают, что дает им этот референдум. Они просто выполнили указание сверху, но видят, что это не останавливает Силы обороны, не останавливает существенно продвигающиеся подразделения ВСУ на херсонском направлении", – сказала Гуменюк.

Как считает спикер, российские войска на этом участке фронта не могут подтянуть резервы и усилить свою группировку, поскольку украинские военные держат под огненным контролем все логистические пути.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что в перспективе контратакующие действия украинских военных подразделений на херсонском направлении могут привести к быстрому и масштабному освобождению территории.

Напомним, бывший французский генерал Доминик Тринкан предположил, что в октябре украинские войска могут захватить весь правый берег Днепра на Херсонщине и, включая областной центр.

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