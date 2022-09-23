Псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины: что происходит на Донбассе и на юге (фото, видео)

Россия 23 сентября начала на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей так называемые "референдумы" о вхождении в состав РФ.

Назначили "волеизъявление" на 23-27 сентября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает проведение псевдореферендумов, и что жители оккупированных территорий якобы сами "изъявили желание определять свою жизнь".

ТСН.ua собрал информацию, что происходит в пятницу на оккупированных территориях.

Донбасс

В пятницу в Мариуполь Донецкой области въехали 27 тяжелых военных грузовиков. Они двигались в середину города, часть автомобилей нагружена.

"Так в Мариуполе начался первый день спектакля "референдум". Правда, похоже на свободное волеизъявление горожан?", — отметил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

В Службе безопасности Украины рассказали, что в "ДНР" на так называемом "референдуме" оккупанты пытаются привлечь к голосованию детей.

"Служба безопасности перехватила документы террористической организации "ДНР", регламентирующие привлечение несовершеннолетних граждан к участию в фейковом референдуме РФ на временно оккупированной территории Донбасса. Захватчики надеются расширить "электоральную базу" для поддержки присоединения к РФ части востока Украины и задействовать в псевдоголосовании местных от 13 до 17 лет", – рассказали в пресс-службе СБУ.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что на оккупированной Луганщине марионеточное руководство готовится к псевдореферендуму. По его словам, чтобы "отдать голос" на "референдуме", паспорт не нужен. Участие в голосовании могут принять не только жители области с паспортом "ЛНР", но и люди с украинским документом или временным удостоверением, выданным в связи с потерей документов.

"Сколько этих удостоверений выдадут в Луганской области за эти дни — непонятно. Только местным жителям или каким-то бурятам тоже — также", — отметил Гайдай.

Тем временем рашистские паблики в Telegram публикуют фото "волеизъявления" на Донбассе.

Запорожская область

В пятницу утром в Мелитополе Запорожской области прогремел громкий взрыв, который ощутили в центре города. Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что люди боятся выходить из дома.

"А этот страх на руку оккупантам – в первый день подомового "голосования" на псевдореферендуме им нужен, чтобы все тихо сидели дома", — подчеркнул он.

Мэр Мелитополя на Youtube-канале ТСН также рассказал, что оккупанты "не отказались от идеи проведения референдума, хотя видят тотальное сопротивление наших, гражданского населения на временно оккупированных территориях".

"Поэтому вчера вечером привезли на многоэтажных автобусах массовку из Крыма, с помощью которой они будут снимать пропагандистские сюжеты — как бы поддержка местного населения в Мелитополе. Но мы четко понимаем, что этого точно нет. Они сняли опрос жителей на улицах города, но почему-то, кто отвечал о поддержке России, разговаривали с акцентом, и это определенно не жители нашего города", — подчеркнул Федоров.

Херсонщина

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань рассказал, что в Херсонской области "референдум" будут проводить, обходя дома с российскими военными.

"В указе прописано, что члены избирательной комиссии будут ходить вместе с военными. Такой референдум под дулами автоматов. Представьте, приходит к вам человек с военным и спрашивает, "да" или "нет". Если "да", то все нормально. Если нет – вас сейчас арестовывают и потащат в подвал.Мы понимаем, что никакого и опроса там не будет, потому что результаты известны заранее. Они их даже уже опубликовали, 80%", — цитирует депутата Херсонского облсовета издание "Апостроф".

Хлань также сообщил в Facebook, что предатели в некоторых оккупированных населенных пунктах составляют списки так, чтобы зайти с "референдумом", в первую очередь, к принципиальным украинцам.

"То есть те, кто не принимали за все время ни российский паспорт, ни гуманитарной помощи от орков, не поддерживали оккупантов, не повели детей в школу и придерживались четко своей проукраинской позиции", — пояснил он.

В мире осудили действия оккупантов

Президент США Джо Байден на заседании Генеральной ассамблеи ООН заявил, что Россия нарушила хартию ООН своими ядерными угрозами и планами провести так называемые "референдумы" на захваченных украинских территориях.

"Россия набирает еще больше солдат и пытается организовать фейковый референдум – это непосредственное нарушение хартии ООН. Весь мир должен увидеть эти преступления. Никто не угрожал России и никто, кроме нее, не искал этого конфликта. Мы пытались избежать его", — подчеркнул Байден.

Министерство иностранных дел Турции осудило проведение псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины. В Анкаре отмечают, что такие действия Кремля усложнят дипломатический процесс.

"Мы озабочены попытками провести односторонние "референдумы" на частях Украины под российским контролем. Такой нелегитимный fait accomplis (завершенный факт) не будет признан международным сообществом. Напротив, он будет препятствовать восстановлению дипломатического процесса и углубит нестабильность", — подчеркивают в ведомстве.

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