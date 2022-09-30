Псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины координировала администрация Путина — разведка

Представитель украинской разведки Вадим Скибицкий рассказал, как Россия проводила так называемые референдумы на временно оккупированных территориях Украины.

Подготовка и проведение псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины координировалась администрацией президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, на временно оккупированных территориях Украины постоянно находились российские чиновники, а представители федеральных образований РФ оказывали помощь так называемым избирательным комиссиям.

Представитель ГУР МО Украины также отметил, что Россия провела мощную информационную кампанию, основной целью которой было убеждение Европейской общественности в соблюдении оккупантами норм международного права.

По данным ГУР МО Украины российские пропагандисты в разных местах создавали постановочные сюжеты. Завозили людей из Ростовской области и Крыма для создания так называемой массовки. Показать, насколько люди радуются, насколько они дружно идут голосовать. Эту картинку будут показывать российскому зрителю и попытаться убедить Европу, что это произошло в соответствии с международным правом. Но мы понимаем, что это фейк. Это очередная мощная информационная кампания, проводимая РФ, покрывая свои преступления”, – подытожил Скибицкий.

Напомним, что в Минобороны заявили, что объявление "долевой" мобилизации в России, соответствующее изменение законодательства, усиление уголовной ответственности и незаконное проведение "референдумов" на ТОТ Украины свидетельствуют о намерениях РФ обострить конфликт.