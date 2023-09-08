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Псевдовыборы в Бердянске начались громко: один из "избирательных участков" ночью взлетел в воздух

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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Псевдовыборы в Бердянске начались громко: один из "избирательных участков" ночью взлетел в воздух

В Бердянске 8 сентября прогремели взрывы

В Бердянске в ночь на 8 сентября прогремели мощные взрывы на одном из так называемых "избирательных участков".

Оккупанты в захваченном Бердянске начинают псевдовыборы громко — с мощными взрывами.

Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров.

"Вслед за Новой Каховкой, Каменкой-Днепровской и Васильевским районом тревожные звоночки громко настигли оккупантов Бердянска", - написал он.

Так, два мощных взрыва прогремели в полночь на территории Бердянского муниципального лицея, где враг расположил один из "избирательных участков".

"Военная охрана не успела помочь — осталась под завалами", — рассказал Федоров.

Напомним, российская избирательная комиссия организует так называемые "выборы" местных депутатов в районах Украины, которые ВСУ давно вернули под свой контроль. В то же время карты российского ЦИК не совпадают даже с картами Кремля.

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Дата публикации
Просмотры
1895
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