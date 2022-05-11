"Психиатрический батальон впечатляет": в ОП ответили на заявление РФ по поводу американского "голодомора" в Украине

"Психиатрический батальон впечатляет": в ОП ответили на заявление РФ по поводу американского "голодомора" в Украине

РФ обвинила США в намерениях устроить "голодомор" в Украине. У Зеленского отреагировали.

Российский психиатрический батальон поражает своим интеллектом, «адекватностью», разносторонней склонностью к вербальным извращениям и изысканной страстью к катастрофическому идиотизму. А также неистребимым желанием все это публично демонстрировать. Особенно впечатляет парочка «адекватов» Володин/Медведев. Впрочем, учебники по психиатрии давно нуждались в апдейте новыми яркими примерами.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя заявление спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, утверждающего, что США якобы хотят устроить в Украине "голодомор", а поэтому и ищут пути вывоза зерна (которое сейчас воруют оккупанты).

"Продолжаем свои психиатрические исследования особо ярких персонажей новой российской реальности. Субъект В. Володин, которого титруют спикером Госдумы, высказал очередное зверское мнение. В Вашингтоне не верят в победу Киева. Думают, как быстрее вернуть деньги, устраивая в Украине голодомор», — весомо да, с пафосным придыханием написал субъект. Речь идет о намерении Украины продавать излишки зерна на глобальном рынке. Что объективно, правильно и ответственно. Украина же — не Россия", — отметил он.

Он заявил, что "безусловно, после 77 дней войны мир просто уверен в победе РФ".

"Это так очевидно, правда? Все с восторгом в прямом эфире наблюдают, как "вторая армия мира" и ее иконостасные генералы активно борются за небольшую свиноферму в одном из сел Харьковской области и вскоре возьмут ее. Или не возьмут. Или "высокоточную" ракету запустят от злости", — отметил Подоляк.

Он подчеркнул, лозунг Володина: "Капостить – так всем, воевать – так с гражданскими".

"Безусловно, это Украина и мир, а не российские крылатые ракеты 77 дней разрушают нашу инфраструктуру, включая порты, пункты перевалки, элеваторы, склады, чтобы хоть как-то насолить миру неснабжением зерна", — добавил Подоляк.

Советник президента обратил внимание: значит, по словам Володина, весь мир интенсивно "закредитовывает" Украину беспроцентными деньгами, объемной гуманитарной помощью, чтобы создать здесь проблемы.

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"А как иначе? У россиян сейчас в тренде "негативный рост", "война — это мир" и особенно яркое поповско-кирилловское "мы никогда ни на кого не нападали". И да, Россию настолько сейчас "любят" в мире, что в БДСМ-формате быстро разрывают с ней все контракты...", — резюмировал он.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон якобы "не верит в победу Киева, а потому хочет устроить в Украине голодомор". Кроме того, он обвинил США в затягивании военных действий на территории Украины, "поэтому ее жители не могут вернуться в привычную мирную жизнь".

Напомним, 9 мая, в день, когда Россия праздновала "День победы", президент США Джо Байден подписал законопроект о ленд-лизе для Украины, в рамках которого — увеличение объема поставки оружия и ускорения темпов предоставления его Украине. Полное название законопроекта The Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022.

Зеленский и Резников поблагодарили Байдена за подписание закона о ленд-лизе

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