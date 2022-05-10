"Психически больной лидер оккупантов": в Одесской ОВА прокомментировали ракетный обстрел области

Российские оккупанты цинично обстреляли Одесскую область.

Из-за этого были повреждены частные дома, база отдыха и торговый центр. Также один человек погиб.

Об этом 10 мая сообщил глава Одесской ОВ Максим Марченко.

"Вчера ночью враг обстрелял гражданскую инфраструктуру нашей области. Поэтому у нас есть погибший и раненые, поврежденные частные дома, база отдыха и крупный торговый центр. Начался пожар, который подразделениям ГСЧС удалось быстро ликвидировать. Тем временем психически больной лидер оккупантов возлагает цветы к мемориалу городу-герою Одессе, одновременно бросая ракеты на мирный город и убивая наших граждан. Ему безразлично на жизнь гражданских, своих военных. Он продолжит убивать и разрушать ради удовлетворения чувства собственного могущества, но на нашей стороне весь цивилизованный мир, и мы победим", — сказал Максим Марченко.

Напомним, 9 мая от взрыва ракеты российских оккупантов на территории складского помещения в Суворовском районе Одессы погиб мужчина, еще двое мужчин получили ранения. В результате обстрела и пожара существенным разрушениям подверглись складские и административные помещения.

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