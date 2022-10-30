Психологи предупреждают, что после войны будет всплеск стрессовых расстройств не только среди военных

Психологи предупреждают, что после войны последует всплеск стрессовых расстройств не только среди военных, говорится в ТСН.

Враждебное вторжение нарушило границы не только на карте, но и в душах людей, стрессом заражены все: те, кто пострадал от войны, те, кто был вынужден бежать от нее в более безопасное место, и те, для кого война – ежедневная и страшная работа.

Военные к боевым действиям более готовы психологически, однако и они могут стать очень уязвимой категорией населения – уже после войны. "Для нас важно, чтобы наши военные не просто выстояли в этой войне, а затем смогли вернуться в гражданскую жизнь", — говорят волонтеры, которые уже несколько месяцев проводят психологические тренинги военным.

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Они рассказывают, как командирам повысить свой авторитет среди подчиненных и как преодолевать стресс в условиях боевых действий. “У нас была встреча с представителями командования сухопутных войск. Возникла идея проведения такого рода тренингов – научить нашим военным стойкости во время стресса. Как готовить бойцов к этому. Как добиться, чтобы они слушались приказов», – объясняют психологи.

Психолог Ольга имеет 20-летний опыт работы в профессии, объясняет офицерам, что такое стресс и как он оказывает влияние на психику и физическое состояние человека. “Это ситуация, когда очень быстро происходит выброс разных гормонов. Наиболее известный – это адреналин. На адреналине можно многое сделать. Адреналин в крови придает физические силы, выносливости, скорости”, — отмечает она.

Иногда реакция на опасность наоборот — шок и паралич всех функций организма. “Слышали ли вы такое понятие как стрессовая реакция, шоковое состояние? Замирают в одном положении и всё. Продолжиться может у каждого по-разному”, – объясняет специалист.

Командир взвода Александр видел своими глазами, как люди ведут себя в состоянии сильного волнения. Он со своими подчиненными с 25 февраля защищал поселок Горинку Киевской области. Реакция на обстрелы некоторых бойцов была опасна для них самих. Просто скрутились калачиком, я пытался их расшевелить, чтобы они в таком состоянии не оставались, потому что враг мог пойти в наступление. Если он бросает оружие, убегает, то он подставляет остальной личный состав, то есть через одного человека можно потерять отделение, взвод. Это человеческий страх», – говорит Александр.

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Боец, которому после такого безумного перегрева не дают отдохнуть, истощается. Даже вдали от передовой, полученная психологическая травма дает о себе знать. “Я не понимал, как это, когда тихо, ничего не взрывается. Это было жутко, потому что на передке, когда тишина, готовься к чему-то серьезному”, — рассказывает боец.

Специалисты уже предполагают рост психологических расстройств даже у тех, кто лично не пережил упорные бои. "Есть такое понятие как травма свидетеля, когда мы видим что-то по телевизору, на экране нашего телефона. Наш мозг воспринимает это как реальные события, которые происходят почти с нами", – объясняет психолог.

Что уж говорить о тех, кто сейчас находится в окопах и защищает нашу страну, говорит военный психолог Александра. “Когда ты участвуешь в боевых действиях, ты перестаешь слышать пение птиц, перестаешь чувствовать запах леса, ты прислушиваешься к свисту пуль, к минометам. Забываешь об улыбке жены, смех ребенка и тебя это меняет”, — говорит она.

“Где-то 10%, если мы говорим о мирном населении, будет иметь постравматическое стрессовое расстройство. Если мы говорим о военных, то там цифры значительно больше, могут достигать даже 40%”, — говорят специалисты.

По возвращении в мирную жизнь военным придется вспоминать привычки мирной жизни. "Лес это не там, где растяжки, а там, где можно собирать грибы", – объясняет психолог.

Одновременно придется привыкать к новым себе, снова знакомиться с самыми родными. “Ты стал другим, но и твои друзья и родные тоже изменились, потому что у них тоже были события, которые они переживали. Твоя жена не знала, что с тобой, убегала от ракетных атак… Все стали другими, не теми, какими были до 24 февраля”, — говорит Александра.

Чтобы восстанавливать общество после безумного стресса было легче, начинать нужно уже сейчас. Психологическая подготовка, как на этих тренингах, может стать профилактикой серьезных посттравматических расстройств. Однако поддержка военных – дело не только государства, психологов и их семей. Им очень важна наша благодарность и мы благодарны.

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