"Психологическая игра": Гуменюк объяснила, какая у РФ тактика массированных обстрелов и есть ли сейчас угроза удара

Сейчас оккупанты завели свои корабли-ракетоносители в пункты базирования.

В Украине остается высокой вероятность ракетных ударов РФ, но гражданам не следует проводить параллели в промежутках между последними массированными ракетными обстрелами.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк 24 Канала.

По ее словам, последний месяц перерыва между ударами был обусловлен не только потребностью времени, но и психологической игрой.

Также читайте Существует угроза детонации: жителей Одессы предупредили о минной опасности

"То есть все ожидают, они постоянно подвигают, и в момент, когда немного ослабляется психологическое напряжение, они наносят удар", – пояснила пресс-секретарь.

Гуменюк говорит, что сейчас российские корабли-ракетоносители заведены в пункты базирования. В Черном море находятся четыре корабля, контролирующих надводное состояние. У них, возможно, есть на своих бортах беспилотные летательные аппараты, с помощью которых будут разведывать будущие потенциальные цели.

"Шторм на море способствует тому, что пока ракетоносители находятся на базах, но он не так критический, чтобы они не вернулись на дежурство", — добавила Гуменюк и подчеркнула, что ситуация может меняться в течение 2 — 3 часов.

Напомним, в ночь на 12 марта враг атаковал Очаков в Николаевской области. Пылало несколько автомобилей. Предварительно без жертв.

Также 11 марта россияне совершили обстрелы территорий 2 громад Сумской области. Было зафиксировано 11 прилетов и 7 пулеметных "очередей".

Тем временем в Харьковской области продолжается обязательная эвакуация Купянского района. Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов пояснил, что это направление является самым горячим в регионе – там проходит линия фронта и враг постоянно пытается атаковать позиции наших военных. Кроме того, оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Купянской громады.

Читайте также: