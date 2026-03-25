«Психологическое давление»: эксперт объяснил изменение тактики обстрелов врага

Работа сил ПВО / © Getty Images

Враг, совершая атаки в дневное время и нанося удары по объектам, связанным с историческим наследием, делает ставку на психологическое давление на украинцев.

Об этом в прямом эфире Эспрессо заявил директор компании Defence Express Сергей Згурец.

«Я как раз я вернулся во Львов из Киева, где были одни „шахидные“ атаки, а здесь — продолжение этой истории. Я находился буквально в 500 м от церкви Святого Андрея и собственными глазами видел попадание „шахеда“ в это историческое здание. Это было где-то в 16:19.

Достаточно быстро приехали пожарные команды, не менее получаса тушились пожары. Также на домах близ церкви Св. Андрея вылетели стекла. Знаю, что были еще попадания в других местах Львова», — рассказал Сергей Згурец.

По его словам, под удар попали не только Львов, но и Ивано-Франковск и Тернополь. Причем атаки происходили днем, что свидетельствует об изменении тактики противника.

Эксперт отметил, что ранее подобные атаки преимущественно совершались ночью, а утром враг применял крылатые ракеты. Сейчас фиксируется смещение акцента на дневные удары с целью психологического воздействия на население.

«Юрий Игнат, спикер Воздушных сил, сказал, что было 400 дронов, которые заходили с севера. Вопрос с севера касается того, не способствовали ли этому те новые станции ретрансляции, которые были развернуты в Беларуси, повлияли ли они на управление этими „шахедами“, которые сегодня осуществляли атаку на Киев и ряд других западных городов?» — отметил он.

По мнению Згурца, проведение атаки именно днем четкое объяснение — стремление достичь максимального резонанса, когда люди находятся в общественных местах.

«По моему мнению, сейчас враг выносит на первый план психологический эффект, потому что удары по местам, напрямую связанным с историческим наследием, имеют резонанс в осознании наших людей.

Думаю, это то, что берет противник на прицел именно сейчас. Это попытка вывести из психологического равновесия западные города, и это враг пытается осуществить такими дневными атаками, которые раньше применялись довольно редко», — подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что ночью и утром 24 марта армия РФ массированно атаковала Украину ракетами и дронами.

Мы ранее информировали, что днем, 24 марта , Россия нанесла массированный удар по ряду областных центров мероприятия и центру страны.