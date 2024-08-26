"Псы войны": ВСУ тестируют британских роботов-собак в реальных боевых условиях (видео)

Британский производитель Brit Alliance предоставил украинской армии более 30 роботов-собак BAD2 (Brit Alliance Dog второго поколения). Компания собирается улучшить свое творение и расширить его функции на основе отзывов военных после реального применения на поля боя.

Об этом пишет Fox News.

Издание отмечает, что роботизированные "боевые собаки" уже помогают украинским защитникам на фронте и "наводят ужас на российских солдат, которые их видят".

"Робот-собака продемонстрировал возможности по доставке критически важного оборудования и свой потенциал, как бесценный актив для военных подразделений. BAD2 продемонстрировал исключительную подвижность и ловкость, что имеет решающее значение для преодоления сложных и враждебных ситуаций", – заявили в Brit Alliance.

В Brit Alliance отметили, что BAD2 уже доказал, что способен поддерживать "высокий уровень оперативной эффективности" независимо от того перемещается ли он по труднодоступному рельефу или выполняет задачу скрытного передвижения по открытой местности.

Также читайте В бой идут роботы: в Украине готовят армию умных машин

Робот-собака на поле боя использует технологию дистанционного зондирования и тепловизионную инфракрасную камеру для навигации на сложной местности. Он фактически является наземным беспилотников и может выполнять широкий спектр задач, в том числе вести разведку и доставлять грузы.

Основные характеристики BAD2:

скорость перемещения – до 15 км/ч;

время работы – до 5 часов;

радиус действия – примерно 3,5 км от оператора;

стоимость – 9000 долларов США.

Компания-производитель надеется, что демонстрация возможностей BAD2 в реальных боевых условиях сможет сделать его "краеугольным камнем современной военной логистики". Команда разработчиков робота-собаки сейчас работает над расширением его возможностей. Ожидается, что после модернизации робособак можно будет использовать как наземных дронов-камикадзе против бронетехники и живой силы противника.

"Если одна собака спасет жизнь одному солдату, мы будем удовлетворены. Мы начнем их массовое использование после полной модернизации робопсов под наши нужды. Процесс уже идет", – заявили в специализированном подразделении 28-й ОМБр, бойцы которого сейчас тестируют BAD2 в боевых условиях.

Watch the latest video at foxnews.com

Напомним, Минобороны США тестирует боевых робособак-снайперов с искусственным интеллектом. Робот тестируется ими "как одна из многих частей технологии в оценке наземной робототехники".

Читайте также: