"Птичка" за $50 млн: украинские военные сбили один из новейших российских истребителей (фото)

Украинские военные сбили российский истребитель Су-30СМ с бортовым номером RF81771, вероятно, в Харьковской области.
Российский самолет был одним из новейших авиасудов оккупантов, бомбящих Харьков и область.
Об этом украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщил в Сети, опубликовав фото.
Журналист отметил, что себестоимость сбитого самолета составляет 50 млн дол. Он был выпущен Иркутским авиазаводом в 2018 году и передан в 14-й гвардейский истребительный авиационный полк в Курске, что рядом с украинской границей.
"Заместитель командира полка Сергей Косык был сбит в марте и находится в плену на территории Украины", – сообщил Цаплиенко.
В то же время военный корреспондент Роман Бочкала опубликовал фото раскрытого парашюта. Вероятно, с помощью этого парашюта пилот истребителя катапультировался. Пока информации о его судьбе нет.
Напомним, за предыдущие сутки, 17 августа, ВСУ ликвидировали еще 200 оккупантов, сбили вражеские вертолет и самолет.
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