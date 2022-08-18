"Птичка" за $50 млн: украинские военные сбили один из новейших российских истребителей (фото)

Украинские военные сбили российский истребитель Су-30СМ с бортовым номером RF81771, вероятно, в Харьковской области.

Российский самолет был одним из новейших авиасудов оккупантов, бомбящих Харьков и область.

Об этом украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщил в Сети, опубликовав фото.

Журналист отметил, что себестоимость сбитого самолета составляет 50 млн дол. Он был выпущен Иркутским авиазаводом в 2018 году и передан в 14-й гвардейский истребительный авиационный полк в Курске, что рядом с украинской границей.

Также читайте ВСУ уничтожили вертолет оккупантов Ка-52 и три беспилотника

"Заместитель командира полка Сергей Косык был сбит в марте и находится в плену на территории Украины", – сообщил Цаплиенко.

В то же время военный корреспондент Роман Бочкала опубликовал фото раскрытого парашюта. Вероятно, с помощью этого парашюта пилот истребителя катапультировался. Пока информации о его судьбе нет.

Напомним, за предыдущие сутки, 17 августа, ВСУ ликвидировали еще 200 оккупантов, сбили вражеские вертолет и самолет.

Россия перебросила в Калининград самолеты МиГ-31 с "Кинжалами" на борту

Читайте также: