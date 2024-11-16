"Птицы Мадяра" уничтожили российскую систему РЭБ стоимостью $200 млн: видео

Главная задача этого комплекса – выявление и подавление различных каналов связи и других систем, использующих радиосигналы.

На Покровском направлении бойцы подразделения ударных беспилотных авиационных систем Птицы Мадяра уничтожили российский автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления "Борисоглебск-2".

Об этом сообщил командир спецподразделения Роберт Бровди, известный как "Мадьяр", опубликовав соответствующее видео на своем YouTube-канале.

В сообщении он отметил, что стоимость уничтоженной вражеской техники составляет 200 млн. долларов.

Что известно о комплексе "Борисоглебск-2"

Главной задачей этого комплекса является выявление и подавление различных каналов связи и других систем, использующих радиосигналы. Прежде всего, это системы связи и управления тактического звена, в частности спутниковые. Кроме того, есть возможность подавления радионавигационных систем.

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В составе комплекса РЭБ "Борисоглебск-2" имеется аппаратура разных типов, предназначенная для широкого спектра задач. А именно – пункт управления Р-330КМВ со станциями помех Р-378БМВ, Р-330БМВ, Р-934БМВ и Р-325УМВ.

Все средства комплекса размещаются на самоходном шасси МТ-ЛБу, что обеспечивает высокую подвижность и проходимость. По прибытии на место комплекса требуется около 15 минут на развертывание всех средств и подготовку к боевой работе.

Общую координацию работы комплекса осуществляет расчет пункта управления Р-330КМВ, состоящий из четырех человек. Двое из них имеют автоматизированные рабочие места для управления всеми системами.

Один пункт управления может контролировать до четырех пар станций постановки помех. В автоматическом режиме обеспечивается решение до 30 задач.

Напомним, ранее украинские воины захватили российский танк Т-90С, оснащенный антидроновым "мангалом", средствами радиоэлектронного противодействия, телевизионными обзорными камерами и самодельным тралом.

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