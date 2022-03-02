Птушкин, Дурнев, Астафьева и другие блогеры записали мощное видео для россиян: "Не станет и вас"

Птушкин, Дурнев, Астафьева и другие блогеры записали мощное видео для россиян: "Не станет и вас"

Знаменитости опубликовали видеообращение к жителям РФ.

В связи с кровавой войной, которую начал президент России Путин против Украины, популярные украинские блогеры и артисты объединились и записали видеообращение к россиянам.

В ролике, опубликованном в Instagram, звезды Сети, в частности, Антон Птушкин, Алексей Дурнев, Владимир Дантес, Алена Венум и Даша Астафьева, говорят жителям РФ правду, происходящую на территории нашей страны.

Также они отметили, что эта правда гораздо страшнее, чем им кажется.

"С тех пор, как армия России напала на Украину, ежедневно умирают мирные жители, среди которых женщины, дети и старики. Своими действиями армия РФ нарушает множество норм Международного гуманитарного права, потому что их снаряды приземляются на роддома, больницы, детские сады", — рассказала блогерша Оливка.

Со своей стороны Дурнев рассказал россиянам, что Путин угрожает Украине ядерным оружием.

"Ваш президент угрожает нам ядерным оружием. Не нам, всему миру. Он говорит нам, если мы не отдадим ему нашу землю, ему терять нечего. Вы же понимаете, насколько он сумасшедший?" – отметил он.

Юра Каплан добавил: "Если он нажмет на кнопку, пеплом покроются ваши любимые парки, где вы гуляете с собаками, кафе, где вы пьете фильтр. Не станет и вас".

Даша Астафьева призвала россиян показывать в Сети, что происходит в Украине на самом деле: "Напишите пост о геноциде, который устроил Путин всем людям".

В конце обращения блогеры сказали: "Сколько можно молчать?"

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