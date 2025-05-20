Публичный демарш комбата из "Магуры": что известно о громком рапорте и как реагируют в армии

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Громкое заявление командира батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура" Александра Ширшинао его отставке и обвинения в адрес командования в "бесцельной потере людей" и "бессмысленных задачах" на Курщине мгновенно всколыхнуло украинское общество и вызвало волну острых дискуссий в военных и экспертных кругах. Генеральный штаб, в свою очередь, начал официальное расследование по инциденту.

Все, что известно о комбате Ширшине, какие заявления он вынес в публичную плоскость и какой была реакция других военных - далее в материале ТСН.UA.

"Бесцельная потеря людей": комбат "Магуры" написал рапорт

Командир 1-го батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура" Александр Ширшин сообщил, что подал рапорт об увольнении с должности. Он обвинил командование в "дебильных задачах" на Курщине и неоправданной потере людей. Известно, что эта бригада выполняет боевые задачи на этом направлении с осени 2024 года. По его словам, за все время службы он "не получал более бессмысленных задач, чем на текущем направлении". Он решительно осудил "бесцельную потерю личного состава" и указал на "дрожание перед некомпетентным генералитетом", подчеркнув, что такая ситуация может привести к потере личного состава.

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Командир также раскритиковал реакцию ответственных лиц на проблемы, которая, по его утверждению, ограничивается лишь "выговорами, расследованиями и наложением взысканий", вместо системного решения. Он выразил глубокое убеждение, что "политические игры" и оценка реального состояния дел на фронте "не соответствует ни действительности, ни имеющимся возможностям, заигрались", добавил он. Военный также отметил в своей заметке Генштаб Вооруженных Сил Украины, публично выразив свою позицию.

Сообщение Александра Ширшина / © Facebook

Также под сообщением можно увидеть и другие комментарии военных.

Комментарии военных / © Facebook

Генштаб назначил расследование

В ответ на резонансное заявление командира батальона Александра Ширшина, вызвавшее обсуждение в обществе, Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины 18 мая сообщило создании специальной комиссии. Основной целью деятельности этой комиссии определено "всестороннее изучение обстоятельств", озвученных военнослужащим в его публичном сообщении. В официальном сообщении Генштаба было отмечено, что в рамках работы комиссии будет проведен тщательный и детальный анализ приказов и распоряжений, которые поступали с разных уровней военного управления, в частности,

Что известно о комбате Ширшине?

Ряд СМИ сообщает, что Александр Ширшин, известный также под позывным "Гений", до начала полномасштабной войны вел активную общественную деятельность. Он вступил в ряды ВСУ за месяц до полномасштабного вторжения, сознательно выбрав путь военнослужащего. С тех пор Александр Ширшин прошел все ступени военной карьеры, последовательно поднимаясь по "служебной лестнице". Он, в частности, служил в составе 80-й ОДШБ, принимал непосредственное участие в освобождении Изюма, а также выполнял сложные боевые задачи на Авдеевском и Покровском направлениях . Командиромбат

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Александр Ширшин

Бутусов также назвал увольнение Ширшина и его публичные заявления "событием значительного масштаба для армии и общества". По убеждению Бутусова, слова комбата, которые "выражают протест против некомпетентных решений командования на Курском направлении, не подлежат игнорированию". Бутусов характеризует это заявление как "беспрецедентный по своей остроте акт критики и вызов", который, по его мнению, непременно требует официальной реакции от высших военных и политических инстанций. Он прямо указывает на необходимость ответа со стороны Ставки Верховного главнокомандующего,

По данным журналиста, речь идет о событиях вблизи села Теткино. Он отметил, что имеющиеся видеоматериалы, которые публикует противник (полученные, в частности, с дронов), четко демонстрируют ошибочность применяемой тактики. По его наблюдениям, попытки атаковать позиции врага колоннами техники "в лоб" под постоянным наблюдением и поражением российскими беспилотниками приводят к значительным и, по его мнению, неоправданным потерям как боевой техники, так и личного состава. Бутусов выражает убеждение, что задачи, которые ставятся перед подразделениями, не всегда соответствуют

"Изменимся или погибнем" является не просто образным лозунгом

Блогер и активист Сергей Стерненко также высказал свою реакциюна ситуацию, отметив насущную необходимость системных и масштабных реформ в армии. По его глубокому убеждению, необходимы именно комплексные и всеобъемлющие изменения, а не только единичные улучшения, которые наблюдаются сейчас. Заявление командира батальона 47-й ОМБр Александра Ширшина, по мнению Стерненко, является ярким подтверждением этой необходимости. Активист отметил, что пообщавшись с другими военными на этом участке фронта, может подтвердить, что "управление войсками там - неадекватное".

Сергей Стерненко также резко раскритиковал отсутствие ответственности за неоправданные потери личного состава. По его мнению, необходима решительная реакция на самом высоком уровне военного руководства. В завершение своего сообщения активист подчеркнул, что фраза "Изменимся или погибнем" является не просто образным лозунгом, а отражает жестокую реальность, и Украина, по его убеждению, не сможет выстоять и победить с такими подходами к управлению и реформам.

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Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" пишет, что "к сожалению, история с комбатом 47-й ОМБр - одна из многих, потому что, опять же, к большому сожалению, такие ситуации - это обыденность". По словам военного, это является одной из причин некоторых проблем, с которыми сталкиваются украинские Силы обороны. Из этой же проблемы, по мнению "Алекса", "вытекают и бессмысленные, неоправданные потери личного состава, поскольку иногда создается впечатление, что такие локальные объекты, как отдельное село или лесопосадка, рассматриваются военным командованием как объекты стратегического решения".

Шеврон 47-й ОМБр / © 47 Бригада "Маґура"

Военные раскритиковали позицию комбата "Магуры"

В то же время, командиры нескольких подразделений ВСУ раскритиковали позицию комбата 47-й бригады "Магура" Александра Ширшина. Так, Герой Украины, командир 414-й Отдельной Бригады ударных беспилотных авиационных систем ВСУ "Птицы Мадьяра" Роберт Бровди осудилформу такого публичного обнародования критики. По мнению военного, это во-первых, может свидетельствовать об "опущенных руках или неспособности обосновать и отстоять собственную позицию". А во-вторых, это работает на пользу врагу, который умеет использовать такие ситуации для собственной пропаганды. "Форму обнародования демарша за

В 3-й отдельной штурмовой бригаде также поддержалирешение Генштаба ВСУ создать рабочую группу для выяснения обстоятельств в 47 ОМБр. В заявлении бригады было отмечено, что внутренние споры в армии требуют четкой и обоснованной реакции со стороны соответствующих органов военного управления. Командование 3-й ОШБр отметило, что до завершения официального расследования комментарии и публичные обсуждения внутренних конфликтов считаются неуместными. Было подчеркнуто, что в военное время такие действия могут нанести значительный ущерб совместным усилиям, и подобные публичные высказывания могут нанести значительный ущерб

В 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" считают, что публичный отказ Ширшина выполнять приказы высшего командования и высказывание обвинений в его адрес являются абсолютно неприемлемыми. По мнению представителей полка "Скала", "игнорирование Ширшиным поставленных высшим руководством задач на поле боя приводит к неоправданным, бессмысленным потерям среди личного состава его подразделения". Они утверждают, что "его стиль управления, вместо достижения необходимых результатов, постоянно заканчивается провалами, а сам он способен только на необоснованную к

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Командир 1-й ОШП Дмитрий "Перун" Филатов пишет, что "настоящий командир не ищет виновных наружу, а аргументированно отстаивает свою позицию, доносит ее до руководства и предлагает действенные решения". По его словам, в Вооруженных Силах Украины существуют четкие процедуры информирования о критических проблемах в управлении. В частности, предусмотрен механизм внесрочного донесения, в котором командир может изложить суть проблем и предложить пути их решения. "По собственному опыту, если к изложенным проблемам прилагаются предложения решения - их обычно рассматривают кон

"На войне командиры вынуждены брать на себя ответственность - даже в самых сложных условиях. Если командир признает проблему и стремится изменить ситуацию хотя бы в пределах своих полномочий - это командирский поступок. Если же он просто заявляет "я ухожу" и ничего не делает ради своих людей - это дезертирство. Предательство личного состава, который не имеет права оставить позиции", - заявил Филатов.

По словам военного, ни одно боевое решение не бывает легким. Ведь опытный командир осознает: любое столкновение с противником всегда связано с риском потерь. В современных условиях - с плотным артиллерийским огнем, широким применением дронов и высокой интенсивностью боев - избежать потерь, к сожалению, очень сложно. Именно поэтому, подчеркивает "Перун", командир должен быть вместе с личным составом - в бою, в сложных решениях, беря на себя ответственность. "Бороться за бойцов и вместе с ними. Это и есть командирский поступок.

Командир 475-го ОШБ Настенко Александр, "Флинт" отметил, что "военные являются тем последним форпостом, который стоит на пути убийства мирных граждан - наших женщин и детей". По его словам, украинские военнослужащие не имеют права просто оставить свои позиции. Настенко добавил, что устали все - от пехотинца на передовой позиции, который страдает от бесконечных обстрелов и атак вражеских дронов, до командиров всех уровней, которые ежедневно вынуждены принимать сложные и часто болезненные решения. Однако, он подчеркнул, что всегда легче поддаться обстоятельствам, чем находить

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Военный 47-й ОМБр / © 47 Бригада "Маґура"

Лидер добровольческого формирования УДА Дмитрий Ярош отметил, что во многом согласен с озвученными проблемами, однако, имея собственный опыт длительного участия в боевых действиях (с 2014 года), понимает, что командиры, которые воюют "в окопах", очень часто не видят всей полноты проблем, охватывающих весь театр боевых действий. Ярош также выразил мнение, что обнародование таких личных соображений публично может играть на руку врагу. Он подчеркнул, что осознает необходимость беречь каждого человека, который находится "в окопах". Также он отметил, что знает, что "маленькая советская армия", которая находится "в окопах".

"Поэтому, те революционные изменения, которые происходят в ВСУ, - это формирование корпусной системы, развертывание больших и системных частей и подразделений БПЛА, цифровизация многих направлений и ликвидация бюрократии, ракетная программа - это огромные плюсы для СОУ", - написал Ярош.

Командир 225-го отдельного штурмового полка Олег Ширяев также раскритиковалпубличное заявление комбата 47-й бригады "Магура" Александра Ширшина.

"Мне, как военному, который прошел АТО и с первого дня полномасштабной войны остается в строю, обидно наблюдать, как некоторые наши собратья системно обесценивают украинскую армию под видом критики высшего командования. Иногда ребят заносит. Это факт", - написал он.

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По словам Ширяева, процесс постановки задач в военной структуре распределен по уровням ответственности. Он напомнил, что определение задач на стратегическом и оперативном уровнях сводится к определению общего направления действий, определения цели операции и символического обозначения ее на карте. За каждой такой "стрелкой на карте", говорит военный, стоит сложная цепь причин и решений, основанных на данных разведки, общей оперативной обстановке на театре боевых действий и балансе сил сторон. Ширяев отметил, что эти решения высшего уровня "не

"Да, есть задачи сверхсложные. Есть командиры сильные, есть - слабые. Но назвался командиром - тяни крест. Взял булаву - неси ответственность. У нас у всех болит. Но проще всего - сложить руки и облить грязью тех, кто выше. А действовать - сложно. Это трудно. Это болит. Это истощает. Но именно действие - это суть командирской работы. Не эмоция. Не пост. Не обида", - написал он.

Военный также отметил, что "именно сейчас - тот момент, когда армия должна остаться армией. Не группой блогеров, не сообществом свободных стрелков, а силой, которая способна побеждать". Командир и офицер 225-го ОШП также обратился к Верховному Главнокомандующему:

"Для сохранения боевой дисциплины и управляемости - стоит ввести строгие ограничения на публичное обсуждение боевых задач, ход операций и оценку командования. Армия - не форум. Война - не место для личных шоу", - добавил он.

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Старший лейтенант Вооруженных сил Украины, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого, бывший командир роты 47-й отдельной ОМБр ВСУ "Магура" Николай Мельник высказал свое мнениеотносительно резонанса, вызванного заявлением командира 1-го батальона этой же бригады. По его убеждению, резонанс связан не столько с содержанием самого заявления, сколько с тем фактом, что оно прозвучало именно от представителя "Магуры". Он отмечает, что проблема "неадекватности отдельных приказов отдельных командиров" является "болезнью любой армии", и подразделения реагируют на нее по-разному: одни "сопротивляются", другие "сопротивляются", третьи - "неадекватны".

Комментируя публичные позиции, высказанные некоторыми бригадами и полками в ответ на его предыдущее заявление, командир батальона Александр Ширшин отметил, что ожидал другого развития событий, в частности, "конструктивного разговора с Генштабом Вооруженных Сил Украины". Он подчеркнул, что поднятый им вопрос является серьезным и "требует решения". Однако, по словам Ширшина, вместо ожидаемого конструктивного взаимодействия, он стал свидетелем того, что он назвал "отбеливанием", осуществляемым определенными бригадами и должностными лицами. Это, по его мнению, было направлено на реабил