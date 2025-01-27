Публикации в западных медиа о сроках завершения войны: реакция СНБО

По словам Коваленко, будет целая плеяда публикаций в западных СМИ, потому что эта тема хайпова.

В СНБО прокомментировали статьи в СМИ с "датами завершения войны", месяцами, когда "начнутся переговоры" и другим. Иностранные СМИ можно понять, в свою очередь нашим пабликам и медиа важно подходить к этому более благоразумно.

Об этом сообщил глава ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

В ведомстве подчеркнули: сейчас информация, фигурирующая в медиа разных стран, не соответствует действительности вообще.

"Также важно помнить — тяжелые бои на фронте продолжаются, продолжается интенсивная война, очень тяжелая, россияне проводят наступательные операции на Востоке и давят на Курщине. Это все требует от сил обороны прочности, и от всего сектора, занимающегося национальной безопасностью, фокуса исключительно на обороне государства", — призвал Коваленко.

Ранее говорилось, что Украина имеет только четыре реалистичных сценария завершения боевых действий. Есть как плохие варианты, так и отличные. Все они предполагают единственное: нужна поддержка президента США Дональду Трампу.

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