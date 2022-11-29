Пугает Гаагою: зачем пропагандистка Симоньян заговорила о коллективной ответственности россиян после поражения РФ

Симоньян на росТВ пугала, что Гаага ждет даже российских дворников

Скандальная российская пропагандистка Маргарита Симоньян, известная тем, что накануне 24 февраля самоуверенно заявляла, что Россия захватит Украину "за два дня", заявила, что россиянам нужно бояться проиграть войну против Украины, ведь в противном случае всех ждет Гаага (Гаагский трибунал. — Ред.).

Об этом она заявила в эфире программы другого пропагандиста Владимира Соловьева.

"Если мы умудримся проиграть, Гаага – условная или конкретная — ждет даже дворника, который брусчатку внутри за кремлевской стеной подметает. Что нам от того, что еще один район Киева останется без света или не останется? Масштаб катастрофы, в которую обернется наша страна, если мы умудримся это проиграть, даже представить нельзя. Поэтому Гааги бояться — в лес не ходить", — заявила Симоньян.

Соловьев в очередной раз стал запугивать ядерным оружием и сказал, что если Россия проиграет, "не будет никакой Гааги", а "весь мир — в труху".

По мнению украинского журналиста Андрея Цаплиенко, Симоньян якобы наконец-то поняла, что за преступления разжигателей войны ждет наказание.

Однако он отметил, что пропагандистка запугивает россиян коллективной ответственностью.

"Поэтому холопам нужно идти умирать на фронт, чтобы элита не села на скамью подсудимых. Что предлагает Соловьев во избежание наказания? Да просто сжечь весь мир", — отметил Цаплиенко.

Напомним, Симоньян заговорила о "возвращении" в Киев, где планировала петь песню "Ніч яка місячна". Украинские политики жестко ответили пропагандистке. Также на одном из эфиров она неожиданно призвала россиян "перестать лгать".

Ранее военный эксперт Александр Коваленко рассказал, что российские пропагандисты подчинены тем или иным структурам. В частности, Маргарита Симоньян представляет интересы Министерства обороны РФ.

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