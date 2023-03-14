Пугаются и звонят в полицию: в РФ жители сообщают о массовом нашествии дронов над Москвой

В России жители Москвы массово сообщают о беспилотниках. Они летают над домами и промышленными объектами.

В Москве и области местные жители сообщают о беспилотниках. Их замечали над домами и нефтеперерабатывающим заводом.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Как отмечается, первый неизвестный беспилотник там был замечен 10 марта над селом Рогово под Москвой. На место вызвали полицию, однако им не удалось обнаружить ни летательный аппарат, ни его оператора. А уже через несколько дней над поселком снова кружил беспилотник.

10 марта также четыре копрета летали над селами возле зоопарка Планета обезьян на Калужском шоссе.

"А 12 марта дежурный дрон, летевший на низкой высоте, увидели в поселке Краснопахорское. БПЛА направлялся в АЗС "Татнефть" на Калужском шоссе, после чего развернулся и улетел назад — ориентировочно в сторону поселков Михайлово-Ярцевское и Армейское. Еще два дрона обнаружили днем 13 марта. Один из них летел над поселением Вороновское, а второй из-за Борисовских ставок на юге Москвы в сторону Капотни, где расположен НПЗ "Газпромнефти". Кому принадлежали беспилотники, тоже неясно", — пишут российские телеграммы каналы.

Еще один беспилотник россияне обнаружили ночью 14 марта возле станции метро "Каховская" в Зюзине. Правоохранители страны-оккупанта обнаружили операторов и задержали их. Однако они сказали, что просто снимали ночные улицы.

Напомним, что в Москве над аэропортом "Внуково" заметили неизвестный беспилотник. Работники аэропорта сообщили о неизвестном БПЛА в полицию. Официальных комментариев властей страны-агрессора нет.

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