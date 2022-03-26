Пулемет "Максим" и винтовка Мосина: какое "новейшее" вооружение использует армия РФ

Возникает вопрос об объективности рейтинга мощности передовых армий мира.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает о "передовых" технологиях, применяемых оккупантами.

Об этом Центр пишет в сообщении в Telegram-канале.



Во время OSINT-анализа материалов, на которых изображены находящиеся в Украине войска РФ, работники ЦПИ при СНБО Украины выделили "передовое" оборудование, используемое армией России, в частности:

винтовка Мосина-Нагана – в разных модификациях находилась на вооружении до 1960-х годов;

пулемет "Максим" – последний факт применения зафиксирован в 1969 году;

фургон УАЗ 452 ("Буханка") – невоенный небронированный автомобиль;

фургон ГАЗ-3302 ("ГАЗель") – невоенный небронированный автомобиль;

самосвал КамАЗ-5511 – невоенный небронированный автомобиль;

трицикл Loncin LX250ZH-11 – невоенное небронированное транспортное средство.

Винтовка Мосина-Нагана (другое название – трехлинейная винтовка – ред.) – магазинная военная винтовка, которую использовали военные силы Российской империи, Советского союза и многих других государств. Винтовка Мосина-Нагана в разных модификациях была на вооружении с 1891 до 1960-х.

Пулемет Максима – станковый пулемет, разработанный британским оружейником американского происхождения Гайремом Стивенсом Максимом в 1883 году. Пулемет Максима стал одним из родоначальников автоматического оружия; он широко использовался во время Англо-бурской войны 1899—1902 гг., первой мировой и второй мировой войн, а также во многих малых войнах и вооруженных конфликтах XX века.

"Ввиду указанного возникает вопрос об объективности рейтинга мощности передовых армий мира, потому что "второй" российская армия может быть только в фантазиях генералов Минобороны РФ", — говорится в сообщении.

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