"Пулеметчик положил полторы роты": оккупант о десятках убитых, которых никто не вывозит с позиций

Также он посетовал, что российское командование за деньги сливает украинским военным информации о позициях и наступлениях оккупантов.

Главное управление разведки опубликовало очередной перехват разговора оккупантов.

На этот раз оккупант рассказал жене о десятках убитых, которых никто не вывозит с позиций, а также мародерства и изнасилования, которые совершают российские военные, выжившие после "мясных штурмов".

"Да, уже положили дох*я. 60 человек от нашей "полки" возле дота лежат. До сих пор не вытащили. Да и х*й вытащат. Разведка ползала – там датчики стоят на движение. Так что без вести пропавшими будут 60 человек.

В конце нашей "полки" дот х**ловский (украинский. – Ред.). И их туда погнали штурмовать. Их пулеметчик чисто положил – полторы роты. Пригнали еще зеков штурмовать, и оставшихся в живых. Им разрешили бухать. Ну, они и чудят. В городе бабу изнасиловали, убили и сожгли, мужика еще. Из-за них поездки в город вообще закрыли. Мародерят дома, все тянут, других военных – таких как мы – избивают", – рассказывает захватчик.

Также он посетовал, что российское командование за деньги сливает украинским военным информации о позициях и наступлениях оккупантов.