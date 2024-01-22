"Пулеметчик положил полторы роты": оккупант о десятках убитых, которых никто не вывозит с позиций

Также он посетовал, что российское командование за деньги сливает украинским военным информации о позициях и наступлениях оккупантов.
Главное управление разведки опубликовало очередной перехват разговора оккупантов.
На этот раз оккупант рассказал жене о десятках убитых, которых никто не вывозит с позиций, а также мародерства и изнасилования, которые совершают российские военные, выжившие после "мясных штурмов".
"Да, уже положили дох*я. 60 человек от нашей "полки" возле дота лежат. До сих пор не вытащили. Да и х*й вытащат. Разведка ползала – там датчики стоят на движение. Так что без вести пропавшими будут 60 человек.
В конце нашей "полки" дот х**ловский (украинский. – Ред.). И их туда погнали штурмовать. Их пулеметчик чисто положил – полторы роты. Пригнали еще зеков штурмовать, и оставшихся в живых. Им разрешили бухать. Ну, они и чудят. В городе бабу изнасиловали, убили и сожгли, мужика еще. Из-за них поездки в город вообще закрыли. Мародерят дома, все тянут, других военных – таких как мы – избивают", – рассказывает захватчик.
Также он посетовал, что российское командование за деньги сливает украинским военным информации о позициях и наступлениях оккупантов.
Ранее оккупант рассказал о больших потерях в действующих на Авдеевском направлении подразделениях российской армии. По его словам, погибших вывозят "Камазами", а раненых столько, что уже размещают в гражданских больницах, но даже там не хватает места.
Другой россиянин рассказал, что в его подразделении все озлоблены и, наверное, перестреляют друг друга.
Еще в одном перехвате оккупант из Бахмутского направления жалуется на большие потери и небрежное отношение командования.
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