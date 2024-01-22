Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Пулеметчик положил полторы роты": оккупант о десятках убитых, которых никто не вывозит с позиций

"Пулеметчик положил полторы роты": оккупант о десятках убитых, которых никто не вывозит с позиций

Перехват ГУР / Фото: ГУР Минобороны

Также он посетовал, что российское командование за деньги сливает украинским военным информации о позициях и наступлениях оккупантов.

Главное управление разведки опубликовало очередной перехват разговора оккупантов.

На этот раз оккупант рассказал жене о десятках убитых, которых никто не вывозит с позиций, а также мародерства и изнасилования, которые совершают российские военные, выжившие после "мясных штурмов".

"Да, уже положили дох*я. 60 человек от нашей "полки" возле дота лежат. До сих пор не вытащили. Да и х*й вытащат. Разведка ползала – там датчики стоят на движение. Так что без вести пропавшими будут 60 человек.

В конце нашей "полки" дот х**ловский (украинский. – Ред.). И их туда погнали штурмовать. Их пулеметчик чисто положил – полторы роты. Пригнали еще зеков штурмовать, и оставшихся в живых. Им разрешили бухать. Ну, они и чудят. В городе бабу изнасиловали, убили и сожгли, мужика еще. Из-за них поездки в город вообще закрыли. Мародерят дома, все тянут, других военных – таких как мы – избивают", – рассказывает захватчик.

Также он посетовал, что российское командование за деньги сливает украинским военным информации о позициях и наступлениях оккупантов.

Перехват ГУР: оккупант о телах убитых, которых никто не вывозит с позиций, мародерства и изнасилования

Перехват ГУР: оккупант о телах убитых, которых никто не вывозит с позиций, мародерства и изнасилования

Ранее оккупант рассказал о больших потерях в действующих на Авдеевском направлении подразделениях российской армии. По его словам, погибших вывозят "Камазами", а раненых столько, что уже размещают в гражданских больницах, но даже там не хватает места.

Другой россиянин рассказал, что в его подразделении все озлоблены и, наверное, перестреляют друг друга.

Еще в одном перехвате оккупант из Бахмутского направления жалуется на большие потери и небрежное отношение командования.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация