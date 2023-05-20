"Пулеметчики как давай косить всех - детей, баб, мужиков": оккупант рассказал об убийствах гражданских в Кременной (аудио 18+)

Захватчик по телефону рассказал своей бабушке об ужасных убийствах гражданских на Луганском направлении, его разговор перехватила военная разведка.

Российский оккупант рассказал об ужасных гражданских убийствах на Луганском направлении. В телефонном разговоре с бабушкой он жалуется на то, что двое суток не спал, потому что убивали всех: и женщин, и детей.

Захватчик говорит, что просто заходили в дома и всех расстреливали.

Разговор российского военного с бабушкой перехватило Главное управление разведки Минобороны.

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"У нас пулеметчики как давай косить всех: детей, баб, мужиков, местных, не местных. Просто все выкосили. Мы заходили в дома и просто расстреливали", — говорит оккупант, перемежая свой ужасный рассказ отборной бранью.

Российский захватчик рассказывает, как за сутки убили не менее 400 человек.

"Думаю, ну, убьют-то убьют... Я зато знаю, что за собой столько-то людей заберу... Просто нам дали приказ: ребята, заберите Кременную. Просто мы ее всю, бабушка, выкосили... С ночи до утра мы просто все косили-выкашивали", – говорит он.

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В ГУР обещают, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.

Напомним, российские оккупанты сосредоточили усилия на пяти направлениях: в Генштабе сообщили об ожесточенных боях.

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