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"Пулеметчики как давай косить всех - детей, баб, мужиков": оккупант рассказал об убийствах гражданских в Кременной (аудио 18+)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
1753
Время на прочтение
2 мин
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"Пулеметчики как давай косить всех - детей, баб, мужиков": оккупант рассказал об убийствах гражданских в Кременной (аудио 18+)

Оккупант рассказал ужасные подробности расстрелов жителей Кременной.

Захватчик по телефону рассказал своей бабушке об ужасных убийствах гражданских на Луганском направлении, его разговор перехватила военная разведка.

Российский оккупант рассказал об ужасных гражданских убийствах на Луганском направлении. В телефонном разговоре с бабушкой он жалуется на то, что двое суток не спал, потому что убивали всех: и женщин, и детей.

Захватчик говорит, что просто заходили в дома и всех расстреливали.

Разговор российского военного с бабушкой перехватило Главное управление разведки Минобороны.

"У нас пулеметчики как давай косить всех: детей, баб, мужиков, местных, не местных. Просто все выкосили. Мы заходили в дома и просто расстреливали", — говорит оккупант, перемежая свой ужасный рассказ отборной бранью.

Российский захватчик рассказывает, как за сутки убили не менее 400 человек.

"Думаю, ну, убьют-то убьют... Я зато знаю, что за собой столько-то людей заберу... Просто нам дали приказ: ребята, заберите Кременную. Просто мы ее всю, бабушка, выкосили... С ночи до утра мы просто все косили-выкашивали", – говорит он.

Внимание! На аудиоперехвате есть ненормативная лексика, 18+

В ГУР обещают, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.

Напомним, российские оккупанты сосредоточили усилия на пяти направлениях: в Генштабе сообщили об ожесточенных боях.

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Дата публикации
Просмотры
1753
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