"Пули летят по крышам местного населения": ГСЧС показала видео вражеского обстрела Счастья с территории "ЛНР"

Отмечается, что оккупанты ведут обстрел из крупнокалиберного оружия.
Пророссийские боевики 19 февраля на Донбассе обстреляли город Счастье.
ГСЧС обнародовала видео обстрела КПВВ "Счастье", который оккупанты вели с временно неподконтрольной территории Луганской области.
"В 11:35 незаконными вооруженными формированиями был начат обстрел города Счастье. В результате обстрела из стрелкового оружия были повреждены ворота третьего хода Государственной пожарно-спасательной части-32", — комментирует действия боевиков сотрудник ГСЧС.
Также на видео отмечается, что террористы попали в ограждение КПВВ "Счастье", а обстрел ведут из крупнокалиберного оружия.
"Снова где-то по крышам пошло. Пули леят по крышам местного населения. В доме напротив слышен свист и касание по крыше. Попали снова в ограждение КПВВ "Счастье" — видим дымок. Крупнокалиберное оружие со стороны оккупированной территории — с направления Веселой горы. Ведется огонь российским агрессором. Пули свистят постоянно, взрывы слышны", — говорит закадровый голос на видео.
Напомним, в последние дни российские оккупационные войска начали массовые обстрелы украинских позиций на Донбассе с применением тяжелой артиллерии и другого запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Только за минувшие сутки боевики совершили 74 обстрела по 39 населенным пунктам Донецкой и Луганской областей и повредили 11 жилых домов.
По состоянию на 9:00 19 февраля российские оккупанты 19 раз нарушили режим прекращения огня, 16 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Из-за обстрелов террористов погиб украинский защитник.
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