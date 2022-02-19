"Пули летят по крышам местного населения": ГСЧС показала видео вражеского обстрела Счастья с территории "ЛНР"

Отмечается, что оккупанты ведут обстрел из крупнокалиберного оружия.

Пророссийские боевики 19 февраля на Донбассе обстреляли город Счастье.

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ГСЧС обнародовала видео обстрела КПВВ "Счастье", который оккупанты вели с временно неподконтрольной территории Луганской области.

"В 11:35 незаконными вооруженными формированиями был начат обстрел города Счастье. В результате обстрела из стрелкового оружия были повреждены ворота третьего хода Государственной пожарно-спасательной части-32", — комментирует действия боевиков сотрудник ГСЧС.

Также на видео отмечается, что террористы попали в ограждение КПВВ "Счастье", а обстрел ведут из крупнокалиберного оружия.

"Снова где-то по крышам пошло. Пули леят по крышам местного населения. В доме напротив слышен свист и касание по крыше. Попали снова в ограждение КПВВ "Счастье" — видим дымок. Крупнокалиберное оружие со стороны оккупированной территории — с направления Веселой горы. Ведется огонь российским агрессором. Пули свистят постоянно, взрывы слышны", — говорит закадровый голос на видео.

Напомним, в последние дни российские оккупационные войска начали массовые обстрелы украинских позиций на Донбассе с применением тяжелой артиллерии и другого запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Только за минувшие сутки боевики совершили 74 обстрела по 39 населенным пунктам Донецкой и Луганской областей и повредили 11 жилых домов.

По состоянию на 9:00 19 февраля российские оккупанты 19 раз нарушили режим прекращения огня, 16 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Из-за обстрелов террористов погиб украинский защитник.

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