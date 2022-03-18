ВСУ ликвидировали командиров российского полка, причастных к расстрелу под Иловайском

На украинскую землю в последний раз ступила нога шести оккупантов, занимавших высокие должности в подразделениях российской армии.

Вооруженные силы Украины ликвидировали командира 331 гвардейского парашютно-десантного Костромского полка Сергея Сухарева и его заместителя Сергея Крылова. В 2014 году подразделения полка участвовали в войне на востоке Украины, а его командиры руководили обстрелом колонны украинских воинов под Иловайском в так называемом "зеленом коридоре".

Гибель оккупантов, вновь пришедших на украинскую землю, подтверждают сообщения в соцсетях.

В частности, о ликвидации командира полка Сергея Сухарева сообщили на Facebook-странице добровольческого батальона "Донбасс". "Каждый российский военный преступник обязательно понесет наказание", - отметили в сообщении, напомнив, что командир костромских десантников отдавал приказы расстреливать украинских бойцов под Иловайском.

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Подтверждения приходят также из России. Автор одного из таких сообщений, в котором упоминается о ликвидации заместителя командира полка Сергея Крылова, жалуется, что информация о гибели десантников 331-го полка поступает почти каждый день. "Половину полка что ли в цинке привезут", — пишет она.

заместитель командира 331 полка Сергей Крылов

Кроме командиров полка, последний раз ступил на украинскую землю еще один десантник из Костромы — Лев Овчинников, уроженец села Кильмезь.

Лев Овчинников

Также была подтверждена гибель трех офицеров русской оккупационной армии из других армейских подразделений.

Украинские бойцы ликвидировали заместителя командира батальона по вооружению 38 отдельной мотострелковой бригады майора Руслана Петрухина (уроженца поселка Чкаловское Оренбургской области), капитана Сергея Вишнякова из 22-й отдельной бригады специального назначения ГРУ (Ростовская область) авиационного полка (село Старый Аманак Самарской области), участник войны в Сирии.

Напомним, за 20 дней российского вторжения Силы обороны Украины ликвидировали 10 представителей высшего командования российских войск.

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