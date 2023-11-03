Пуля попала в голову и прошла сквозь мозг: врачи восстановили 3D пластинами череп военного (фото)

Борьба за здоровье защитника длится уже полгода.
Врачи спасли 48-летнего военного Алексея Литвинчука сз Волыни, которому пуля попала в голову и прошла сквозь мозг. Три недели мужчина не приходил в сознание. Борьба за его здоровье длится уже полгода.
Медики центра проделали сложную реконструктивную операцию и закрыли 22-сантиметровый дефект черепа 3D-пластинами, рассказали в Национальном реабилитационном центре "Нескорені" (UNBROKEN).
"Алексей Литвинчук родом с Волыни, ему 48 лет. В гражданской жизни мужчина был детским футбольным тренером. На войну пошел еще в 2014 году. Тогда отслужил год и вернулся к мирной жизни и тренерству. В феврале 2022-го снова взял в руки оружие и пополнил ряды Луганского пограничного отряда. Служил пулеметчиком", – рассказывают медики.
Алексей получил ранение в голову 4 апреля 2023 года на боевом посту. Вражеская пуля попала в лоб бойца, прошла сквозь мозг и вылетела через затылок.
Побратимы оперативно эвакуировали раненого. Сначала его жизнь спасали в ближайшем к линии фронта госпитале, а затем в Киеве.
Врачи реанимации в течение двух месяцев спасали пациента, находившегося в коме. Как только состояние мужчины удалось стабилизировать, его направили во Львов.
"Алексей поступил к нам в тяжелом состоянии с дефектом черепа и мозга. Перед нами встала задача – как можно скорее закрыть дефект индивидуально изготовленными 3D-пластинами. Операция тяжелая, но, к сожалению, в наше время очень актуальная. Тысячи военных получают подобные травмы", – говорит нейрохирург Андрей Батюк.
22-сантиметровый дефект костей черепа закрыли современными и дорогостоящими 3D-пластинами, оплачиваемыми государством. Операция длилась четыре часа и прошла успешно.
Из-за травмы мозга у Алексея нарушены речь и подвижность левых конечностей, поэтому впереди его ждет длительная физическая терапия. Но, по словам врачей, первые успехи уже есть.
"Через три недели после сложного реконструктивного вмешательства защитник значительно лучше чувствует себя. Он уже хорошо говорит и даже шутит. Понемногу начинает восстанавливаться и подвижность левых руки и ноги. Он уже может самостоятельно есть, сидеть и ходить с поддержкой. Все это время рядом с Алексеем находится его родная сестра. Она ни на день не оставила брата и горячо верит, что он вновь твердо встанет на ноги. Сам же Алексей мечтает снова гонять мяч и тренировать детей", – добавляют врачи.
Напомним, в клинике Института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова хирурги провели уникальную операцию по спасению военного, в сердце которого застрял обломок.
Читайте также: