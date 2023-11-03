Пуля попала в голову и прошла сквозь мозг: врачи восстановили 3D пластинами череп военного (фото)

Врачи спасли 48-летнего военного Алексея Литвинчука сз Волыни, которому пуля попала в голову и прошла сквозь мозг. Три недели мужчина не приходил в сознание. Борьба за его здоровье длится уже полгода.

Медики центра проделали сложную реконструктивную операцию и закрыли 22-сантиметровый дефект черепа 3D-пластинами, рассказали в Национальном реабилитационном центре "Нескорені" (UNBROKEN).

"Алексей Литвинчук родом с Волыни, ему 48 лет. В гражданской жизни мужчина был детским футбольным тренером. На войну пошел еще в 2014 году. Тогда отслужил год и вернулся к мирной жизни и тренерству. В феврале 2022-го снова взял в руки оружие и пополнил ряды Луганского пограничного отряда. Служил пулеметчиком", – рассказывают медики.

Алексей получил ранение в голову 4 апреля 2023 года на боевом посту. Вражеская пуля попала в лоб бойца, прошла сквозь мозг и вылетела через затылок.

Побратимы оперативно эвакуировали раненого. Сначала его жизнь спасали в ближайшем к линии фронта госпитале, а затем в Киеве.

Врачи реанимации в течение двух месяцев спасали пациента, находившегося в коме. Как только состояние мужчины удалось стабилизировать, его направили во Львов.

"Алексей поступил к нам в тяжелом состоянии с дефектом черепа и мозга. Перед нами встала задача – как можно скорее закрыть дефект индивидуально изготовленными 3D-пластинами. Операция тяжелая, но, к сожалению, в наше время очень актуальная. Тысячи военных получают подобные травмы", – говорит нейрохирург Андрей Батюк.

22-сантиметровый дефект костей черепа закрыли современными и дорогостоящими 3D-пластинами, оплачиваемыми государством. Операция длилась четыре часа и прошла успешно.

Все это время рядом с Алексеем находится его родная сестра. Фото: unbroken.org.ua

Из-за травмы мозга у Алексея нарушены речь и подвижность левых конечностей, поэтому впереди его ждет длительная физическая терапия. Но, по словам врачей, первые успехи уже есть.

Сестра ни на день не оставила брата и горячо верит в выздоровление Алексея. Фото: unbroken.org.ua

"Через три недели после сложного реконструктивного вмешательства защитник значительно лучше чувствует себя. Он уже хорошо говорит и даже шутит. Понемногу начинает восстанавливаться и подвижность левых руки и ноги. Он уже может самостоятельно есть, сидеть и ходить с поддержкой. Все это время рядом с Алексеем находится его родная сестра. Она ни на день не оставила брата и горячо верит, что он вновь твердо встанет на ноги. Сам же Алексей мечтает снова гонять мяч и тренировать детей", – добавляют врачи.

Напомним, в клинике Института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова хирурги провели уникальную операцию по спасению военного, в сердце которого застрял обломок.

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