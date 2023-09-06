Пуля российского снайпера пробила лобовое стекло и попала в воина за рулем: что произошло потом (видео)

Украинский военный, находясь на передовой за рулем автомобиля, попал на прицел российского снайпера. Пуля насквозь пробила лобовое стекло, но ее смертоносный полет остановил качественный бронежилет.

Соответствующее видео опубликовано в Сети.

Как видно на опубликованных кадрах, украинский защитник не только выжил после попадания, но и нашел в себе силы, чтобы продолжить движение и выехать из опасной зоны обстрела, увеличивая скорость и маневрируя.

"Великолепный пример героизма и высокой цены победы, которую ежесекундно несут наши военные", — говорится в подписи к видео.

Пуля российского снайпера пробила лобовое стекло и попала в воина за рулем

Напомним, боец 30-й бригады имени князя Константина Острожского в свой день рождения из украинской "Стугны" уничтожил сразу две вражеские цели.

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