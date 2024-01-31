"Пункт незламности", детсад, школа: оккупанты обстреляли Херсонскую область

За минувшие сутки противник совершил по области 53 обстрела, выпустив 221 снаряд.

Российские военные обстреляли Херсонскую область, попав в жилые кварталы населенных пунктов. Из-за атаки есть жертва и пострадавшие.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

"За минувшие сутки противник совершил 53 обстрела, выпустив 221 снаряд, с применением минометов, артиллерии, РСЗО, танков, БпЛА и авиации. По городу Херсон враг направил 17 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; гидротехническое сооружение, учебное заведение, детский сад, Пункт незламности и сотовую башню в Бериславском районе", - написал он.

По его данным, из-за российской атаки 1 человек погиб, еще 2 — получили ранения.

Напомним, в ночь на 31 января россияне ударили дронами по югу Украины.

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