Пункт пропуска "Счастье" закрыли из-за массовых обстрелов со стороны боевиков

Такое решение принял командующий ООС.
Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" 22 февраля продолжает работать в штатном режиме, а КПВВ "Счастье" закрыли из-за массовых обстрелов со стороны оккупантов.
Об этом сообщило МВД Украины.
"Из-за обострения ситуации и опасности командующий Операцией объединенных сил принял решение о временном прекращении функционирования КПВВ "Счастье", — говорится в сообщении.
В то же время в МВД заверили, что Государственная пограничная служба Украины имеет достаточно высокую боевую подготовку, чтобы обеспечить безопасность граждан, пересекающих линию разграничения.
В министерстве также проинформировали, что существенно уменьшилось количество людей, которые ежедневно пересекают КПВВ в направлении временно оккупированной территории. Так, 22 февраля по состоянию на 13:00 в направлении временно оккупированной территории направились 308 человек (в прошлый вторник – 704), в обратном направлении – 556 (в прошлый вторник – 1037).
Напомним, 22 февраля в результате вражеского обстрела ТЭС с временно неподконтрольной территории в Счастье вспыхнул пожар. Загорелся трансформатор.
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