Пункт управления, техника и личный состав РФ: авиация Сил обороны мощно ударила по оккупантам

Также наши защитники уничтожили российский ударный вертолет Ка-52.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла мощные удары по оккупантам.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 14 августа.

Был нанесен 1 удар по пункту управления, 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

Также наши защитники уничтожили российский ударный вертолет Ка-52.

Всего за минувшие сутки россияне нанесли 12 ракетных и 67 авиационных ударов, совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.

Ранее военные рассказали о ситуации на одном из самых горячих направлений – Лиманском.

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