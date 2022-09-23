"Пункты управления, районы сосредоточения техники и людей": Гуменюк рассказала о "существенных попаданиях" на юге

За минувшие сутки на южном направлении ВСУ нанесли довольно существенные попадания по оккупантам.

Речь идет о пунктах управления, командных пунктах и районах сосредоточения техники, вооружения и людей. Говорить за результаты пока точно нельзя, потому что они дознаются.

Об этом спикер командования "Пивдень" Наталья Гуменюк сообщила в эфире информационного телемарафона, пишет УНИАН.

"На оккупированной территории труднее всего подсчитать такие достижения. Но очень благодарны местному населению и движению сопротивления. Они нам в этом помогают. Уверена, что к вечеру отчет будет достаточно мощным", — сказала она.

По ее словам, оккупанты в последнее время испытывают проблемы с военной активностью — хотя и "стараются что-то изображать, чтобы все думали, что есть военные и есть активность".

"Бои идут ожесточенные. Юг есть юг. У нас достаточно жарко, несмотря на то, что погода немного похолодала. Огонь идет с одной стороны и с другой, но враг все же уступает. Постепенно-постепенно территории мы закрепляем за собой, и это его (врага — Ред.) напрягает. Согласно обстрелу становится то меньше, тем больше — в зависимости от того, какое количество боекомплекта мы поразили, например, за ночь", — добавила Гуменюк.

Как сообщалось, во временно оккупированной части Херсонской области женщин агитируют идти воевать против Украины. Им раздают открытки, в которых призывают "ускорить воссоединение народов".

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