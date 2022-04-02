"Пушечное мясо" без документов: несмотря на небывалые потери враг бросает все новые силы на наступление на Донбассе

Бойцы уже сбились считать сколько техники врага сожгли

Дороги усеяны сожженной техникой оккупантов. На Донбассе в одном из районов наши воины остановили наступавших рашистов, все обочины были в трупах врага. Несмотря на десятки единиц уничтоженной техники и большие потери в живой силе – оккупанты пытаются идти пробоем.

Об этом говорится в ТСН.

Трупы оккупантов после боя стягивали со всей дороги и обочину в яму. «Они свои тела не просят, нет запросов, нет запросов передать наши теле, оставшихся там ребят», — говорит военный.

Оккупанты, несмотря на большие потери, постоянно бросают «пушечное мясо» на штурм украинских позиций. «Без документов, такой приказ, с пагонами сержанты, офицеры есть, а без документов и телефоны очень простые», — заключают бойцы.

Воронки в рост человека, уничтоженные озимые, обломки «Градов» и «Смерчей» в полях и посадках. И сожженная техника врага, так сейчас выглядят поля на Донбассе. «На дороге было до 30 единиц сожженной техники, им было все равно, они наступали и наступали», — рассказывают военные.

«Сема» уже сбиласьсколько танков он сжег. Мужчина воюет с 2014 года, прошел Иловайск. Был в плену, вернулся и снова взял оружие в руки.

Рашисты уничтожают все деревни на линии фронта. Самолеты сбрасывают бомбы. Там где еще несколько месяцев была жизнь – теперь пустота. Только сожжены гражданские дома.

Один из бойцов приехал из Польши и сразу на войну. Не мог сидеть на чужбине, говорит когда в стране война. Теперь вместе с собратьями вычищает поля Донбасса от российской орды. «Трудно нам, мы сражаемся за свою землю, здесь с хлебом солью их встречать не будут», — говорит он.

Здесь на нуле солдаты не смотрят телевизор и не живут в иллюзиях скорейшего окончания войны. Враги бьют все и чем могут – главное дожить до завтра, а там уже как-то будет.

Читайте также:

Зеленский полностью исключает отказ от территории Украины ради мирного соглашения с РФ

Счет 10:0 в пользу ВСУ: фоторепортаж с места танковой дуэли в Дмитровке

Молдова не заметила, что Россия производит мобилизацию войск в Приднестровье