"Пушечное мясо": бывший президент Монголии призвал россиян не идти на войну против Украины

Бывший президент Монголии Цахиагийн Элбегдорж призвал тувинцев, бурят и калмыков убегать из России, чтобы не участвовать в войне против Украины.

Цахиагийн Элбегдорж обратился к жителям России на английском и сине-желтой ленте на груди в поддержку Украины.

Его видеообращение размещено на YouTube-канале Всемирной федерации монголов.

По его словам, другие страны мира должны с распростертыми объятиями принять представителей малых народностей, которых российские власти отправляют на смерть. В частности, Монголия готова приютить беженцев.

"Я знаю, с начала этой кровавой войны живущие в России этнические меньшинства страдают сильнее всего. Бурятские монголы, тувинские монголы и калмыцкие монголы уже значительно пострадали, их используют просто как пушечное мясо, сотни из них ранены, тысячи — убиты" – сказал Элбегдорж.

Он также призвал находящихся на территории Украины россиян не стрелять в местных жителей и не забирать у них свободу.

Напомним, 21 сентября во время утреннего обращения к народу президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации по всей стране. Под мобилизацию, согласно заявлению российского диктатора, попадут военные в запасе, имеющие военные специальности и боевой опыт.