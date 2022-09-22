"Пушечное мясо", фактически смертники: Жданов — о первой волне мобилизации в РФ

Жданов обратил внимание на видео о ходе мобилизации в Якутии и Бурятии, где на кадрах видно, что в военкоматы привозят мужчин в возрасте 40+.

Первая волна мобилизованных в России составит около 100 тыс. человек. В основном, это будут малообученные и плохо оснащенные солдаты.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в беседе с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

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"Первая волна мобилизованных — "пушечное мясо", фактически смертники. Скорость появления этих людей на фронте — месяц, не раньше. Но да, они могут появиться и в районе Лимана (город Лиман Донецкой области, за освобождение которого сейчас продолжаются бои. – Ред.)", – сказал эксперт.

Жданов обратил внимание на видео о ходе мобилизации в Якутии и Бурятии, где на кадрах видно, что в армию привозят мужчин в возрасте 40+.

"За семь месяцев войны РФ практически полностью "перелопатила" свой оперативный резерв. Там остались единицы, кто не поддался добровольно-принудительному призыву. Поэтому сейчас призывают мужчин среднего возраста 40+. Это не солдаты. Это маршевые роты, как в 1941 году, которые формировали и отправляли на фронт, даже не переодевая с гражданской одежды. И первая волна уйдет на фронт именно в таком темпе, чтобы залатать такие дыры, как в Лимане", – считает эксперт.

А вторая волна, по мнению Жданова, может появиться на фронте не раньше Нового года, а может и позже.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что решение Кремля о мобилизации – откровенное признание, что их кадровая армия не выдержала и посыпалась в Украине.

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