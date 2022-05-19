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"Пушечное мясо" с винтовками 40-х годов": мобилизованный из "ДНР" рассказывает о планах "свалить" с войны

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"Пушечное мясо" с винтовками 40-х годов": мобилизованный из "ДНР" рассказывает о планах "свалить" с войны

Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

"Мобилизированный" из Донецка в перехваченном разговоре признается, что его подразделение планирует сбежать из войны в конце мая.

Вояка объясняет, что после 26 мая все находящиеся с ним рядом на позициях собираются "валить" с войны, вместе с ними уйдет комбат и полковник из штаба.

Об этом говорится в перехваченном разговоре, опубликованном Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Из разговора становится известно, что мобилизованные из так называемой "ДНР" бросили на передовую, но не предоставили соответствующего снаряжения и вооружения.

"У нас есть "мосенки" (винтовки Мосина), это снайперские винтовки, 43-го года. На них россияне смотрят, зачем это вам? Это же музейный экспонат. Нас называют святые. Мы спрашиваем почему? Они говорят, вы же ходите без снаряжение, без каски. Чеченцы называют мясом", – рассказывает он.

Дальше воина объясняет, что в зону боевых действий их привезли неофициально, как груз 200.

"Мы пересекли границу как груз 200. Нас здесь даже нет. Поэтому, если скажут что дезертир, иди ты на х… Меня здесь нет. Докажи обратное. Мы же, типа, добровольцы. А на самом деле добровольно-принудительно", — говорит мобилизованный из "ДНР".

Напомним, в Харьковской области продолжаются боевые действия высокой интенсивности. Российские оккупанты пытаются удержать занятые рубежи на Харьковском направлении, провести контратаки. Украинские защитники наносят врагу серьезные потери.

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