"Пушечного мяса" почти нет": в Луганской области оккупанты забирают в армию всех мужчин

Российская армия испытывает нехватку кадров в войне в Украине, поэтому и Кремль объявил о частичной мобилизации.
Впрочем, на оккупированной Луганщине оккупанты забирают в армию практически всех мужчин. Или хотя бы тех, что могут найти.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Он подчеркивает, что настроения у оккупантов плохие. Ведь мобилизация провалена.
"На оккупированных территориях Луганщины мобилизация не частичная, рашисты забирают абсолютно всех мужчин, которых могут найти. Рашисты в плохом настроении из-за проваленной "моГилизации", "пушечного мяса" почти нет, ждут пополнения после объявленной путином" частичной пакетизации" в России ", – выразился Гайдай.
Глава ОВА говорит, что в Луганской области нет лекарственных комиссий, "верхнюю планку по возрасту подняли, а нижнюю — опустили", а на крытых предприятиях уже нет "брони".
По его словам, россияне "зарываются" и подтягивают резервы со стороны Сватового и Троицкого. Несмотря на увольнение, уничтоженная Белогоровка до сих пор находится под постоянными вражескими обстрелами.
Напомним, 21 сентября, во время утреннего обращения к народу президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации по всей стране с сегодняшнего дня. Под мобилизацию, согласно заявлению российского диктатора, попадут военные в запасе, имеющие военные специальности и боевой опыт.
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