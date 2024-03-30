Пушки, Starlink и даже Patriot: как на фронте используют муляжи и почему это важно

Спрос на муляжи оружия резко возрос, поскольку ВСУ на линии фронта борются с увеличением ударов России на фоне уменьшения помощи Западу.

Об этом говорится в статье The Telegraph.

32-летний Михаил Роман, производящий муляжи оружия из фанеры, металла и пластиковой водосточной трубы, говорит, что последние месяцы работает сверхурочно.

Мужчина управляет небольшой постройкой фирмой в Виноградове вблизи венгерской границы на Закарпатье. Днем он в основном проектирует дома. Но по вечерам направил свои навыки на создание "потемкинской армии".

Роман и группа волонтеров строят модели ракетных и артиллерийских установок в натуральную величину, предназначенные для того, чтобы вынудить Россию тратить боеприпасы на уничтожение фиктивных целей.

Его команда стремится сделать модели максимально реалистичными и дешевыми. Все, что лежит в цехе, идет в использование: пеноблоки, старые шины, деревянный лом, листовой металл и пластиковые трубы.

Предприниматель говорит, что за последний год его команда создала более 200 макетов противотанковых управляемых ракетных установок "Стугна" и две гаубические артиллерийские пушки Д-20.

Фальшивая гаубица Д-20 (слева) из фанеры и пластика. / Фото: The Telegraph

Разработка первого муляжа ракетной установки длилась два месяца и стоила около 3000-4000 гривен. С тех пор он наладил производственный процесс, выведя их из строя в считанные дни и снизив цену лишь до 1000 гривен.

"Главная идея этих моделей — истощить противника и увидеть его позицию. Но нам нужно настоящее оружие, потому что мы можем выиграть войну только с помощью настоящего оружия", — говорит Михаил Роман.

В последние недели он получил заказы на разработку более сложных моделей, в том числе индивидуальный заказ на его самый совершенный проект: макет ракетной системы Patriot.

Кроме оружия, волонтерская организация Романа также начала работу над парком имитационных спутниковых терминалов Starlink. Терминалы-приманки планируют разместить близ настоящего терминала, чтобы ввести в заблуждение любое наблюдение или потенциальные атаки.

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Роман говорит, что доставляет помощь солдатам на передовой Украине с 2014 года, после аннексии Крыма Россией. Когда он увидел, как фронтовики конструируют собственные копии оружия из металлолома, он решил сделать это самостоятельно.

В последний год разработки г-на Романа породили своеобразную фальшивую гонку вооружений, во время которой чем лучше российские войска обнаруживали его копии, тем совершеннее становились его разработки.

"Мы выигрываем эту гонку. Потому что у них много ракет, и они их используют. Им все равно, куда их стрелять, поэтому мы истощаем врага", — отмечает волонтер.

Ранее мы писали, что одна из украинских компаний производит для ВСУ макеты оружия – муляжи советских гаубиц Д-20, Д-30, американских гаубиц М777 и псевдо-HIMARS.

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