Пуск двух ракет "Нептун", потопивших российский крейсер "Москва": журналист опубликовал видео

13 апреля 2022 года украинские военные дважды поразили ракетами флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва".
Журналист Юрий Бутусов опубликовал видео, на котором, по его словам, показан запуск двух ракет комплекса РК-360 Нептун по флагманскому кораблю Черноморского флота РФ ракетному крейсеру "Москва", состоявшемуся 13 апреля 2022 года в 14:10.
Соответствующее видео журналист обнародовал на своем канале в YouTube.
"Историческое видео крупнейшей морской победы после Второй мировой войны. Ровно один год назад, 13 апреля 2022-го, в 14.10, расчет противокорабельного ракетного комплекса РК-360 Нептун Вооруженных сил Украины осуществил залп двух ракет по флагманскому кораблю Черноморского флота РФ" Москва", — написал журналист.
Он заявил, что через семь минут в 14:17 ракеты поразили крейсер, который от ударов загорелся. Уже к вечеру того же дня экипаж прекратил борьбу за живучесть крейсера и покинул его. "Москва" затонула вместе с боекомплектом 14 апреля при попытке буксировки.
"Блестящий успех украинских воинов и инженерный подвиг конструкторского бюро "Луч" и его руководителя Олега Коростелева", — добавил Бутусов.
Напомним, ранее сообщалось, что 13 апреля прошлого года ВМС Украины затопили флагман Черноморского флота РФ, ракетный крейсер "Москва".
Позже в Министерстве обороны США подтвердили, что крейсер утонул из-за попадания украинских ракет , а не детонации боеприпасов.
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