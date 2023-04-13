Пуск двух ракет "Нептун", потопивших российский крейсер "Москва": журналист опубликовал видео

Журналист Юрий Бутусов опубликовал видео, на котором, по его словам, показан запуск двух ракет комплекса РК-360 Нептун по флагманскому кораблю Черноморского флота РФ ракетному крейсеру "Москва", состоявшемуся 13 апреля 2022 года в 14:10.

Соответствующее видео журналист обнародовал на своем канале в YouTube.

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"Историческое видео крупнейшей морской победы после Второй мировой войны. Ровно один год назад, 13 апреля 2022-го, в 14.10, расчет противокорабельного ракетного комплекса РК-360 Нептун Вооруженных сил Украины осуществил залп двух ракет по флагманскому кораблю Черноморского флота РФ" Москва", — написал журналист.

Он заявил, что через семь минут в 14:17 ракеты поразили крейсер, который от ударов загорелся. Уже к вечеру того же дня экипаж прекратил борьбу за живучесть крейсера и покинул его. "Москва" затонула вместе с боекомплектом 14 апреля при попытке буксировки.

"Блестящий успех украинских воинов и инженерный подвиг конструкторского бюро "Луч" и его руководителя Олега Коростелева", — добавил Бутусов.

Напомним, ранее сообщалось, что 13 апреля прошлого года ВМС Украины затопили флагман Черноморского флота РФ, ракетный крейсер "Москва".

Позже в Министерстве обороны США подтвердили, что крейсер утонул из-за попадания украинских ракет , а не детонации боеприпасов.

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