"Пуск может состояться в любой момент": враг готовится к новому ракетному удару – Гуменюк

Гуменюк не исключает, что оккупанты помимо ракет могут снова запустить дроны,

В акватории Черного моря на боевом дежурстве находятся три российских ракетоносителя, в том числе два подводных. Поэтому угроза новой ракетной атаки очень высока.

Об этом сегодня, 31 мая, сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк, передает FREEДОМ.

Она объяснила, что обнаружить пуск подводного ракетоносителя сложнее. Таким образом, оккупанты пытаются усложнить работу нашей ПВО.

"И это говорит о том, что абсолютно вероятно, что враг готовится к нанесению ракетного удара, в том числе с привлечением морских ракетоносителей. Понимая, что все готовы к противодействию атаке, враг может брать паузы на определенный период для того, чтобы застать наши силы ПВО врасплох", – предупредила Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" подчеркнула, что присутствие ракетоносителей на боевом дежурстве — это всегда очень высокий уровень опасности, так как пуск может состояться в любой момент. Ракетоносители готовы, снаряжены и находятся на боевом дежурстве.

Она не исключает, что оккупанты кроме ракет могут снова запустить дроны, имеющие целью отвлечение внимания, но и сами могут нанести немалый вред.

"Поэтому мы говорим о том, что при наличии ракетоносителей угроза высока и нужно быть начеку. Не нужно ждать атаки, но реагировать на сигналы воздушной тревоги. На фоне постоянного пополнения запасов дронов-камикадзе абсолютно вероятно, что будет привлекаться к атаке и отвлекающий компонент – дроны. Когда они запускают дроны волнами для того, чтобы спровоцировать работу ПВО, выявить точки ее расположения и после этого нанести удар более точными ракетами", – подытожила Наталья Гуменюк.

Напомним, в ночь на 30 мая российская армия снова атаковала Киев беспилотниками. Враг выпустил 31 "шахед", 29 из которых были уничтожены.

В результате падения обломков сбитого российского дрона в Голосеевском районе четыре человека травмированы, погибла 33-летняя женщина.

Всего с начала мая армия РФ совершила уже 17 атак на Киев.