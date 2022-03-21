Пускают как пушечное мясо: Монастырский объяснил, почему российские военные сдаются в плен вместе с танками

Российские оккупанты сдаются под гарантии безопасности.

МВД Украины фиксирует новые случаи сдачи в плен российских военных вместе с техникой.



Об этом министр внутренних дел Украины Денис Монастырский рассказал в эфире украинских телеканалов, пишет Укринформ.

"Мы уже отмечаем случаи сдачи в плен, когда добровольно подразделения РФ выходят на наших военных и заявляют, что они хотят сдаться в плен, что они не участвуют в активных боевых действиях — вместе с техникой, в частности с танками. Они уже переходят, кажется, под гарантии безопасности, осознавая, что там их никто не ждет. Их действительно пускают как пушечное мясо их командиры", — отметил он.

Чиновник также сообщил о том, "под каким соусом" посылают на эту войну мобилизованные лица с временно захваченных территорий Донбасса и Луганщины.

"Соус один – это "вы должны быть там по приказу". Обоснования фактически логического нет. Эти все исторические перлы, которые разбросал Путин (президент России Владимир Путин — ред.) об исторической миссии и роли, никого не вдохновляют. Им (мобилизованным – ред.) дают некую материальную подачку в виде оплаты, причем небольшой", — пояснил министр.

ТСН.ua

К тому же украинские силовики из перехваченных разговоров захватчиков узнали, что те просят свои семьи снимать средства со своих счетов и просто держать доллары, чтобы иметь возможность уехать из РФ, "как фактически, сейчас поступил весь честный бизнес, (который был – ред.) в РФ, вся сфера ИТ-шников и т.д.".

"Поэтому те люди, которые идут сюда (лица, отправленные на войну с Украиной – ред.), идут либо от безысходности, либо в надежде не вступать в конфликт. То есть, например, настроения белорусов – максимально избегать любых боевых действий. Там чрезвычайно демотивированая армия для того, чтобы воевать не на своей земле и погибнуть в независимой Украине; не защищая свою землю, а завоевывая абсолютно чужую землю", — резюмировал он.

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