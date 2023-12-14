Пускают на минные поля: россияне цинично используют украинских военнопленных - Лубинец

Российские военные цинично используют пленных украинцев. Есть данные, что несколько раз военнопленных пускали на минные поля.

Об этом в эфире телемарафона сказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Использование украинских военнопленных для продвижения российских войск вперед, по моему мнению, носит системную проблему. Это не первая информация, которую мы получали, об использовании разными способами наших военнопленных. Например, у нас есть данные, что несколько раз военнопленных пускали на минные поля, чтобы посмотреть, что будет происходить", — рассказал Лубинец.

По его словам, подобные преступные действия оккупантов носят системный характер.

"Фактически каждый день я получаю все новые и новые факты того, что Российская Федерация, российские военные нарушают права наших военнопленных", — рассказал Лубинец.

Напомним, в Запорожье начали расследование после появления видео, на котором оккупанты атакуют позиции ВСУ, прикрываясь украинскими военнопленными, как "живым щитом". На кадрах зафиксировано, как группа российских военных ведет наступательные действия, открывая огонь из-за спин пленных.