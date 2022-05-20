Пусть бы у себя в России и взрывали то, что у них осталось от домов культуры — Зеленский о ракетном ударе по Лозовой

Владимир Зеленский прокомментировал циничные ракетные удары, нанесенные 20 мая Российской Федерацией, по областям Украины.

Российские военные ударили по Харьковской ( г. Лозовая ), Одесской, Полтавской, Житомирской областях. Зеленский, комментируя вражеские ракетные удары, с сарказмом заявил, что "пусть бы у себя в России и взрывали то, что у них осталось от домов культуры, если им так хочется".

Об этом глава государства сказал в традиционном видеообращении в пятницу, 20 мая.

"Посмотрите, пожалуйста, как прошел сегодняшний день. Ракетный удар российской армии по Харьковщине. В городе Лозовая кафиры уничтожили дом культуры. Конечно, Россия сделала уже все возможное, чтобы на ее территории не осталось ни одного места для культуры. Но при чем здесь наша Харьковщина? Пусть бы у себя в России и взрывали то, что у них осталось от домов культуры, если им так хочется. Оккупанты ударили также по Одесской области, по Полтавщине, по Житомирщине", — отметил президент Украины.

Также Зеленский сообщил о ситуации на Донбассе. По его словам, российские военные продолжают попытки наступления в Восточную операционную зону.

"Они уничтожили в пепел Рубежное, Волноваху, как Мариуполь. Пытаются сделать то же самое с Северодонецком и многими другими городами. Они делают все, чтобы вытравить любую нормальную жизнь в Херсонской области, в тех районах Запорожской области, куда они зашли", — сказал глава страны.

Напомним, в пятницу, 20 мая, оккупанты выпустили три ракеты по Лозовой Харьковской области. Две ракеты украинским силам удалось сбить, одна попала в Дом культуры. В результате удара пострадали 8 человек, среди них — девочка 11 лет.

Позже на вражеские обстрелы отреагировал украинский президент Владимир Зеленский и показал видео момента "прилета" российской ракеты в Лозовой.

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