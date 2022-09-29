"Все – туда": мать российского оккупанта довольна мобилизацией Путина (перехват разговора)

Мать российского солдата в телефонном разговоре с сыном поддержала объявленную Путиным мобилизацию в РФ.
Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало перехваченный разговор оккупанта со своей матерью.
В разговоре женщина заявила, что довольна объявленной Путитым мобилизацией.
Мать оккупанта: "Путин объявил мобилизацию, так что жди: сейчас приедут и Женька и Леха – все приедут".
Оккупант: "С 18 до 30 лет – всех сюда".
Мать оккупанта: "До 55, все, кто военнослужащий, военнообязанный, кто даже был на войне, отказались, уволились — все туда. Правильно правильно, пусть едут".
Захватчик рассказал, что людей в рядах оккупационной армии почти не осталось. Женщина добавляет, что решение Путина о мобилизации было вполне верным.
"Вот я лично только "за", что Путин объявил мобилизацию. Пусть едут, помогают", — заявила она. Сын же жалуется, что устал от войны. "Здесь сегодня живешь, а завтра — нет", — говорит россиянин.
Ранее украинская разведка перехватила разговор оккупанта, который заявлял, что "нах*й этого президента (Путина) надо снимать".
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