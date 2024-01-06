"Пусть нервничают": Гуменюк рассказала о результатах атаки ВСУ по Севастополю

В результате украинской атаки на военные объекты российских оккупантов в Крыму в течение 4 января был поражен не только один командный пункт, но и нанесены серьезные повреждения системе защиты.

Об этом сообщила Наталья Гуменюк, руководитель объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины.

"Очевидно, что расположение таких командных пунктов – это попытка врага рассредоточить такие объекты, максимально обезопасить их. Но наша боевая работа базируется на том, чтобы действовать по конкретным точкам, по конкретным рассчитанным объектам, и с учетом того, что враг может скрываться за мирным населением, поэтому будем надеяться, что доразведывательные данные позволят сделать объемные выводы, чтобы убедиться, что управление войсками враг теряет продуктивно при нашей работе", — сказала она.

В то же время партизанское движение "Атеш" сообщило, что СОУ нанесли удар также по воинской части оккупантов в Евпатории, куда переместили системы РЛС, по наводке партизан.

"Это предварительная информация, мы ее проверяем. Цель была лишить южное направление управления. Связь — это нервы военной операции, поэтому пусть нервничают", — добавила она.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Враг усиливается на Юге Украины после успешных действий ВСУ в оккупированном Крыму - Гуменюк

Что известно о взрывах в Крыму 4 января

4 января в Евпатории и Севастополе прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги. Тогда тоже перекрывали Крымский мост. Одна из украинских ракет попала в командный пункт связи в Юхариной балке в Севастополе.

Оккупационный губернатор города Михаил Развожаев утверждал об одном пострадавшем в результате падения обломков на дом и добавил, что еще несколько обломков ракет упали на разных улицах.

СтратКом ВСУ подтвердил поражение командного пункта в Севастополе, а командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов и всех, кто планировал операцию в оккупированном Крыму 4 января, за "безупречную боевую работу".

Читайте также: