"Пусть попробуют": Буданов назвал две главные цели россиян до президентских выборов

У оккупантов есть две цели до президентских выборов в России. В частности, захватить Авдеевку и продвинуться в Харьковской области.

Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью французскому изданию Liberation.

"Как Путин и Россия будут использовать эти выборы в своей войне против Украины? Здесь нет ничего нового. Они хотят легитимизировать свой режим на оккупированных украинских территориях и показать общую поддержку населения. Результат уже известен. Около 75% голосов получит Путин", – отметил Буданов.

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По мнению руководителя ГУР, Россия привязана к определенным символам. По его словам, наиболее вероятными целями врага являются Купянск и Авдеевка. Диктатор Владимир Путин до выборов хочет захватить Авдеевку.

"Россияне поставили себе задачу захватить Авдеевку. Сначала до конца декабря 2023 года. Затем до 28 января. Потом до 1 марта. Сейчас дату снова изменили, чтобы приурочить к президентским выборам. Это обычная практика – менять дату, когда что-то не получается. У россиян есть две цели: выйти к реке Оскол, что в Харьковской области, и взять Авдеевку. Пусть попробуют!" – добавил он.

Напомним, ранее Буданов сказал, что нужно для победы в войне против РФ.

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